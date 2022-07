Togo: Des acteurs d'Associations et syndicats outillés sur le fondement juridique des mouvements sociaux

Les membres d'une quarantaine d'associations et organisations syndicales ont participé du 15 au 16 juillet 2022 à Lomé, à un colloque sur le fondement juridique, moral et le rôle des mouvements sociaux (associations, syndicats, mutuelles) dans le développement social, économique et politique national face au contexte de rétrécissement de l'espace civique.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2022 de International Network for Social Protection Rights of Togo (INSP !R-Togo), ancien Réseau National Multi-Acteurs de Protection Sociale du Togo (RNMAPS-Togo). Il est axé sur le thème, " Fondement juridique, moral et le rôle des mouvements sociaux (associations, syndicats, mutuelles) dans le développement social, économique et politique national : Défis et perspectives face au contexte de rétrécissement de l'espace civique ".

" Le fondement juridique, moral et rôle des mouvements sociaux cas des associations dans le développement social, économique et politique national : défis et perspectives face au contexte de rétrécissement de l'espace civique ", " le fondement juridique, moral et le rôle des mouvements sociaux cas des syndicats dans le développement social, économique et politique national : défis et perspectives face au contexte de rétrécissement de l'espace civique ", " le fondement juridique, moral et le rôle des mouvements sociaux cas de la mutualité sociale avec un ancrage sur les mutuelles de santé dans le développement social, économique et politique national : défis et perspectives face au contexte de rétrécissement de l'espace civique " sont entre autres thématiques abordées au cours des travaux.

L'objectif de cette rencontre organisée grâce au soutien technique du Coordonnateur Organising, CSI Afrique / ITUC Africa et d'un spécialiste de la mutuelle de santé et d'un spécialiste des droits humains, était " de créer un espace citoyen d'échanges , de réflexion et de renforcement des capacités des organisations de la société civile et des organisations syndicales à mieux cerner le fondement juridique et moral et surtout le rôle des mouvements sociaux dans le développement social , économique et politique national du Togo ".

"Notre continent traverse une crise de sécurité et les autorités politiques et administratives prennent un certain nombre de dispositions qui, malheureusement impactent la vie des organisations de la société civile et syndicales. Pour nous, il est important que notre rôle soit clarifier et que les fondements juridiques soient connus de manière à ce que dans un espace démocratique pluraliste ouvert, le rôle de nos organisations soit clarifier et aussi lorsqu'il s'agit d'un espace démocratique pluraliste fermé que le rôle à jouer par les mouvements sociaux soit également clarifier. Donc ce colloque que nous avions initié pour que les mouvements sociaux arrivent à mieux cerner leur responsabilité et contribution au développement du pays, nous semble important au regard du contexte", a expliqué le coordonnateur général de INSP !R Togo, Yves K. Dossou.

Il a également fait savoir qu'un certain nombre d'activités à entreprendre en direction des gouvernants afin de les amener à revoir certaines dispositions est initiée.

"Nous sommes dans l'obligation de travailler à travers nos plaidoyers pour que l'État puisse reculer et prendre des dispositions plus adaptées et appropriées à la situation que de rétrécir l'espace civique", a indiqué le coordonnateur général de INSP !R Togo avant de préciser que " Nous voulons que la capacité des organisations de la société civile soit renforcée et qu'une collaboration permanente entre les autorités et les mouvements sociaux soit mis en place de manière à ce qu'il y ait une compréhension mutuelle des actions que nous entreprenons et par rapport aux résultats escomptés en matière de politique nationale".

La liberté d'association est consacrée par la Déclaration universelle des droits de l'Homme, les deux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que par la charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.

Au Togo, le principe de la liberté d'association est consacré par la constitution de la IV République qui a visé les instruments juridiques internationaux des Nations Unies.

Cette rencontre a été rendue possible grâce à un appui financier de WSM (We Social Movements) de la Belgique et de CCFD-Terre Solidaire de France.

Une déclaration a sanctionné les travaux de ce colloque.

Rachel D / T228

DÉCLARATION DU COLLOQUE

Les 15 et 16 juillet 2022, des Responsables d'une quarantaine d'organisations de la société civile et des organisations syndicales du Togo dont onze médias se sont réunis en colloque co-organisé par le G8 et INSP !R-Togo au centre de formation de la FOPADESC à Agoè- Nyivé pour se pencher sur le fondement juridique, moral et le rôle des mouvements sociaux (Associations, Syndicats, Mutuelles) dans le développement social, économique et politique face au contexte de rétrécissement de l'espace civique. La CSI Afrique et la CNDH se sont faites représentées.

Après des communications sur les fondements juridiques et moral des mouvements sociaux et l'examen des défis et perspectives face au contexte de rétrécissement de l'espace civique au Togo ;

Considérant les communications faites lors de la présente assise qui révèlent des dispositions liberticides dans la loi n°2021-012 du18/06/2021 portant Code du travail et son Décret d'application N° 2022-022 du 23 février 2022, le nouveau code pénal en ses articles 289 et suivants ;

Considérant le projet de loi relatif à la liberté d'association au Togo et sa non-conformité aux textes juridiques nationaux et internationaux existants ;

Considérant l'absence de textes spécifiques régissant les mutualités sociales sur le plan national ;

Persuadés que l'espace civique togolais se rétrécit davantage avec l'adoption des textes liberticides, la menace d'emprisonnement, les intimidations, les interdictions de manifester, les emprisonnements des journalistes et défenseurs des droits humains et syndicaux ;

Rappelant que le Togo est partie :

 Au Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques ;

 Au Pacte International relatif aux droits Economiques, Sociaux et Culturels ;

 Aux conventions 87 et 98 de l'OIT ;

 La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en son préambule et ses

articles 10 et 11 ;

Vu :

 Les lignes directrices sur la liberté d'association et de réunion en Afrique adoptées par la commission Africaine des droits de l'Homme et des peuples adoptées en 2017 ;

 Le Règlement 07/2009/CM/ UEMOA sur la mutualité-sociale ;

Vu :

 La Constitution togolaise de la IVe République en ses articles 25, 30 et 39 ;

 La loi n°2020-001 du 07 janvier 2020 portant Code de la presse et de la communication qui ne prévoit que des amendes pour les délits de presse tels que les fausses informations et la diffamation et donc aucune peine de prison ne doit être

appliquée ;

 la convention collective interprofessionnelle du Togo en son article 5 ;

Réaffirment que :

 Les textes pris par le gouvernement rétrécissent inévitablement l'espace civique, empêchent des opinions pluralistes et inclusives et constituent un frein au développement socio-économique et politique ;

 Les organisations syndicales ne pourraient remplir efficacement leur mission au regard du décret 2022-022-PR relatif à la représentativité des syndicats professionnels et l'exercice du droit de grève en République togolaise.

Les organisations présentes à ce colloque, au regard de tout ce qui précède et après analyse des textes nationaux et internationaux sur la liberté d'association, le droit syndical et les mutualités sociales ;

Exhortent toutes les OSC, les mutuelles et les syndicats à se mobiliser afin de faire le suivi des textes pris par le gouvernement en vue de veiller à leur conformité aux standards internationaux.

Demandent au Gouvernement

 d'impliquer davantage les OSC et les syndicats dans l'élaboration des textes devant les régir ;

 de créer et/ou d'élargir un espace formel d'échanges et de discussions avec la société civile et les syndicats afin d'instaurer un dialogue participatif dans la prise des textes les régissant ;

 de procéder à la révision des textes pris pour réglementer l'espace civique en les conformant aux normes internationales.

Les participants invitent tous les acteurs intéressés par ce processus de contrôle citoyen de l'action publique (CCAP) à rejoindre INSP !R-Togo et ses partenaires pour une mobilisation générale afin de faire avancer le suivi des textes les régissant.

Fait à Agoè-Nyivé, le 16 juillet 2022

Les participants