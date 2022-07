Togo: Le taux de l'inflation a bondi de 6,8% en juin 2022 (INSEED)

Selon les données récemment avancées par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques (INSEED), l'indice national harmonisé des prix à la consommation (INHPC) a connu une hausse que ce soit en variation mensuelle trimestrielle ou annuelle.

Ainsi, le niveau de l'inflation s'est élevé à +0,5% en juin 2022 par rapport à son niveau de mai 2022, à +3,4% comparativement à la situation de mars 2022 et à +6,8% sur un an.

Les fonctions contributrices à la hausse

Selon l'INSEED, cette évolution en l'espace d'un mois est imputable à la hausse enregistrée pour les prix des fonctions de consommation " Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles " (+1,9%), " Produits alimentaires et boissons non alcoolisées " (+0,3%), " Transports " (+0,7%), " Restaurants et Hôtels " (+0,3%), " Articles d'habillement et chaussures " (+0,6%) et " Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer " (+1,1%). Cependant, les prix ont régressé pour la fonction de consommation " Santé "(-0,4%).

L'augmentation en variation trimestrielle s'explique par "la progression de presque toutes les fonctions de consommation". En effet, à l'exception des indices des fonctions de consommation " Enseignement " (qui est

resté stable) et " Communication " (qui a diminué de 0,1%), les indices des autres fonctions ont augmenté dans les proportions suivantes : " Produits alimentaires et boissons non alcoolisées " (+6,0%) ; " Transports " (+6,6%) ; " Restaurants et Hôtels " (+2,7%) ; " Articles d'habillement et chaussures " (+1,1%) ; " Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer " (+2,7%) ; " Biens et services divers " (+0,9%) ; " Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles " (+0,3%) ; " Loisirs et culture " (+1,0%) ; " Santé " (+0,2%) ; " Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants " (+0,6%).

En glissement annuel, les " Produits alimentaires et boissons non alcoolisées " ont renchéri de 10,2% par rapport à leur niveau de juin 2021 ; de même, les prix ont augmenté pour la période sous-revue de 7,3% pour les produits de la fonction de consommation " Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles ". Les autres variations en glissement annuel sont enregistrées comme suit : " Transports " (+9,7%) ; " Restaurants et Hôtels " (+3,9%) ; " Articles d'habillement et chaussures " (+4,6%) ; " Loisirs et culture " (+8,5%) ; " Biens et services divers " (+3,4%) ;

" Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer " (+5,3%) ; " Santé " (+0,8%) et " Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants " (+2,5%). Toutefois, des baisses en glissement annuel sont enregistrées respectivement pour les fonctions de consommation " Communication " (-0,2%) et " Enseignement " (-2,4%).

Le taux d'inflation calculé sur la base des indices moyens des douze derniers mois au niveau national, a, quant à lui, progressé de 7,0% contre 6,9% en mai 2022.