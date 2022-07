Togo: Des enseignants des centres et collèges techniques planchent sur des sujets innovants

Publié le mardi 19 juillet 2022, par Gabinho

Le Gouvernement de la République Togolaise veut à tout prix apporter des innovations en vue d'améliorer le paysage de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est ce qui explique son acharnement dans ce domaine ces dernières années avec ses partenaires ; les enseignants et apprenants des centres techniques du Togo bénéficient des formations et des renforcements de capacités sur des sujets innovants afin de faire le secteur un pilier incontournable dans l'entreprenariat.

Le gouvernement togolais a obtenu un appui financier de la Coopération financière allemande à travers la KfW (Banque de Développement Allemande) pour le financement du Programme de Formation Technique et Professionnelle et Emploi des Jeunes ayant pour acronyme PAFPE, afin de contribuer à l'amélioration des possibilités d'emploi et de revenus dans les pôles de croissance déjà sélectionnés. Le promoteur du programme est le Ministère délégué chargé de l'Enseignement Technique et de l'Artisanat (META) qui a délégué la mise en œuvre du programme au Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement Professionnels (FNAFPP) comme Agence d'exécution. Le financement vise à former les enseignants sélectionnés en enseignants -formateurs en entreprenariat et en pédagogie appliquée et ceux-ci vont intégrer les acquis et modules dans les programmes d'enseignement au niveau de leurs centres et collèges de formation.

La présente rencontre qui va permettre de faire un état des lieux des instruments et des pratiques existantes dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole dans les centres conventionnés du PAFPE, analyser les besoins en qualification des formateurs des centres conventionnés , proposer une formation en entrepreneuriat et en pédagogie basée sur les besoins identifiés , identifier et analyser les conditions pour l'implémentation de la dite formation dans les centres conventionnés du PAFPE.

Le financement accordé a pour objectif donc de contribuer à l'amélioration des possibilités de formation technique et professionnelle et de revenus dans les pôles régionaux de croissances sélectionnés, regroupés autour des localités de Tsévié, Notsè, Agou, Kpélé-Govié, Kpalimé, Atakpamé, Anié, Sokodé, Tchamba, Kara, Niamtougou, Kanté, Gando, Mango et Dapaong, De façon spécifique, le financement vise la création des conditions favorables pour améliorer la qualité et l'accès à la formation technique et professionnelle.

La rencontre pour la présente session se tient à Dapaong du 18 au 23 juillet pour le compte des participants de la région ; la FEPA se concentre essentiellement sur l'appui à l'orientation des apprenants dans le monde de l'entreprenariat et la pédagogie en général des formateurs. Elle se déroule en trois sessions ; la première session, se focalise sur la " personne même ", sa responsabilité, les facteurs de succès, les forces et faiblesses, ainsi que la communication. Ces éléments sont combinés avec une amélioration de la pédagogie en général à travers la visualisation, la participation, les rôles du modérateur, du facilitateur, et du formateur. La seconde session se consacre à l'analyse de l'environnement économique, du marché local/national dans lequel le futur entrepreneur ou l'entrepreneur agit, ainsi que l'analyse des produits potentiels de l'entrepreneur.

Cette semaine sera aussi accompagnée par une amélioration de la pédagogie avec l'accent sur la posture, la voix et la motivation, la troisième session traite l'élaboration d'un plan d'affaires en tenant compte des différents aspects d'une entreprise : marché, produits, processus, ressources, savoir-faire, main d'œuvre, structure, finances, et objectifs. Le secteur couvert par le programme est le secteur agro-sylvo-pastoral compris au sens large, c'est-à-dire incluant tous les métiers contribuant à la dynamique de l'agriculture et du développement rural (filières de formation couvrant toute la chaine de valeur ajoutée, la mise en valeur des produits, la mécanique agricole, l'agroéquipement, le transport, l'acheminement, la commercialisation, etc.).

Le programme concerne la réhabilitation, la construction, l'élargissement et l'équipement des établissements techniques de formation professionnelle (ETFP) et les mesures d'accompagnement comprenant : la formation des formateurs, le renforcement des capacités managériales, les mesures d'insertion professionnelle, les mesures de sensibilisation et autres formations. Cette dernière leur permettra de renforcer les acquis des deux premières. La FEPA est un paquet de savoirs (éléments de l'entrepreneuriat des 3 sessions de savoir-faire (application directe des notions d'entrepreneuriat apprises) et du " faire-faire " (jeux de rôles, éléments de pédagogie pour améliorer les méthodes actuelles d'enseignement) et un travail sur le savoir-être.