Maroc: Poste-frontière Allenby - La médiation du Maroc reflète le "rôle pionnier" de SM le Roi au service de la paix au Proche-Orient (média salvadorien)

SAN Salvador — L'ouverture, sans interruption, du pont Allenby/Roi Hussein grâce à une médiation directe du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, reflète le "rôle pionnier" du Souverain au service de la paix et la stabilité au Proche-Orient, écrit le quotidien salvadorien "Diario El Salvador".

Cette médiation "consacre la stature du Maroc en tant que partie prenante, médiateur et facilitateur du processus de paix au Proche-Orient", souligne la publication, relevant que le Royaume est un "acteur principal" dans les efforts visant à instaurer la stabilité de cette région du monde.

Le média salvadorien relève également que la médiation marocaine s'inscrit en droite ligne des initiatives du Royaume et ses efforts soutenus à l'endroit de la Palestine et du peuple palestinien et dénote du "rôle pionnier" dont s'acquitte constamment SM le Roi en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods dans la défense de la cause palestinienne.

Cette initiative aura à coup sûr un impact positif sur la vie quotidienne des Palestiniens d'autant plus qu'elle va favoriser une mobilité fluide des personnes et des biens, indique la publication, ajoutant que ce geste noble traduit l'importance et l'intérêt que le Maroc porte à la cause palestinienne et au bien-être du peuple palestinien.