Maroc: Campagnes plages propres - La plage de Sidi Abed hisse le Pavillon Bleu pour la 2ème année consécutive

El Jadida — Le "Pavillon Bleu", attribué par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement et la Fondation internationale pour l'éducation à l'environnement (FEE), a été hissé, lundi, sur la plage Sidi Abed.

La plage de Sidi Abed, qui se caractérise par son emplacement pittoresque, son eau rafraîchissante et son sable fin, est considérée comme l'une des plus belles plages de la région d'El Jadida à tous les niveaux. Elle constitue une destination touristique pour les visiteurs et les invités de la région avec d'autres plages, telles que la plage de Lharshan, Sidi Moussa et Mrizika.

Les estivants peuvent bénéficier des activités initiées par l'office Chérifien des Phosphates en coordination avec la commune de Sidi Abed et la préfecture d'El Jadida portant notamment sur des compétitions culturelles et artistiques et des activités sportives, notamment le volley-ball, la course et la natation outre des activités environnementales pour préserver la propreté de l'espace côtier sous le signe "Mer sans plastique".

Dans une déclaration à la MAP, le chargé des travaux d'aménagement à l'OCP au niveau du site d'Al-Jorf Alasfar, Abdelilah Tahiri a indiqué que l'Office s'est engagé dans le programme "Plages Propres" qui vise à nettoyer les plages et à préserver l'environnement par différents moyens notamment en mettant en place des rayons dédiés aux enfants pour contribuer à la préservation de l'environnement, sensibiliser les estivants et lutter contre la pollution plastique.

M. Tahiri a ajouté que le programme d'animation est chapeauté par des cadres socio-éducatifs, sportifs et artistiques qui encadrent les enfants et les impliquent dans des activités de sensibilisation pour préserver l'environnement.

Les efforts considérables consentis par les différents éléments de la région, y compris les autorités locales et régionales en coordination avec un certain nombre d'acteurs économiques pour contribuer à la préservation de la qualité de l'eau de la plage et à la protection de son environnement ont permis de décrocher le label "Pavillon bleu", attribué par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement dans le cadre de la campagne "Plages Propres".

Le maintien du Pavillon Bleu nécessite le respect de certaines conditions liées à l'aménagement et à la gestion des plages tout en respectant les normes internationales en matière d'éducation à l'environnement durable et de propreté de la plage.

Un total de 28 plages et deux ports de plaisance hissent cet été le label international "Pavillon bleu".