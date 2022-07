Cote d'Ivoire: Droits et devoirs dans le transport routier - Une nouvelle application présentée aux chauffeurs et transporteurs

La recherche et l'innovation doivent profiter aux populations et par ricocher permettre de développer du pays. Plus qu'une simple phrase, cette assertion est devenue la devise du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (FONSTI).

Et, c'est ce qui a amené ce fonds à mettre en place par le gouvernement ivoirien avec l'aide de la Suisse à financer le guide en ligne des usagers de la route. Une application conçue par Me Ekou Paul, juriste et spécialisé dans le droit des transports routiers. Mais, le FONSTI ne s'est pas arrêté là. Il s'est engagé à promouvoir l'application auprès des concernés. C'est-à-dire les chauffeurs et les transporteurs.

C'est ainsi que le mardi 5 juillet 2022, a eu lieu au siège du Haut conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire, à Treichville, la présentation de l'application par son concepteur. Ce, en présence du secrétaire général du FONSTI, Dr Sangaré Yaya et des acteurs et parties prenantes dans le domaine du transport. Me Ekou a expliqué que l'application entend aider les acteurs du transport à mieux maitriser le code de la route. Téléchargeable en linge, l'application comprend plus de 5000 règles de circulation, la liste complète des infractions, l'actualité routière en temps réel, des experts et moniteurs en ligne et plus de 200 jeux tests et concours. Mieux, elle comporte également des explications sur le code de la route en français et en malinké.

Le projet a été financé par le FONSTI à hauteur de 15 millions FCFA.

" Un secteur du transport dynamique et bien structuré est essentiel pour l'émergence du pays, comme l'a toujours souhaité, le président de la République, Alassane Ouattara ", a déclaré Dr Sangaré Yaya.

Diaby Ibrahim, directeur du Haut conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire, s'est félicité de l'initiative. Pour lui, il ne fait pas de doute que cette application aidera les chauffeurs à commettre moins d'infractions.