Cote d'Ivoire: Contrôle biométrique dans les établissements privés - Le PADGS satisfait des résultats

Après deux années de mise en œuvre du système de contrôle biométrique des élèves affectés de l'Etat dans les établissements secondaires privés, il ressort que la plateforme fonctionne très bien.

A ce jour, 1044 établissements subventionnés y sont connectés et la présence de 70% des élèves affectés est assurée en ligne. L'information a été dévoilée, le 15 juillet, au séminaire-bilan du déploiement de ce contrôle en ligne, organisé par le Projet d'amélioration de la Gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens (PAGDS) avec le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation. Cet atelier a permis ainsi, de faire une évaluation de ce dispositif pour vérifier son opérationnalité, de trouver des solutions aux problèmes techniques rencontrés sur le terrain et de définir les mécanismes pour une meilleure maîtrise de cette plateforme.

Pour résoudre les quelques difficultés rencontrées, le séminaire recommande au ministère de définir des dates définitives des inscriptions en ligne et qu'on s'en tienne au strict respect de ces dates. Les participants ont aussi, entre autres, souhaité qu'un minimum de quarante (40) pointages soit requis pour la validation d'un élève affecté ; que pour les séquences de pointage, l'enfant doit pointer à l'entrée et à la sortie de l'établissement. Coordonnatrice du PAGDS, un projet du groupe de la Banque mondiale, Yao Madeleine a indiqué que le contrôle biométrique permet au Trésor public de mieux recouvrer les ressources de l'Etat.

Outre ce projet, le PADGS a mis à la disposition du ministère de l'éducation et de l'alphabétisation, deux autres projets. Notamment l'opération de distribution gratuite des manuels scolaires et matériel didactique, pour lequel le PAGDS a distribué plus de 3,400 millions livres de lecture et de mathématiques aux élèves de CP1 et CP2 sur l'ensemble du territoire national, pour un montant global de 8,1 milliards de FCFA.

" Cette opération sera étendue aux classes élémentaires à la rentrée prochaine ", a indiqué Mme Yao. Le deuxième projet porte sur l'opération d'affectation en ligne des élèves de 6ème et de 2nde qui permet aux parents d'affecter leurs enfants dans les établissements scolaires de leur choix.

L'opérationnalisation de cette permis d'affecter, sur la base des affectations effectuées par les parents d'élèves eux-mêmes, respectivement 90,18% et 91,66% des élèves en ligne au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.