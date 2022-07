Cote d'Ivoire: Lutte contre le terrorisme-Sébastien Lecornu, ministère français des armées - " Le diagnostic sur les enjeux de la sécurité nous oblige au résultat "

" Le diagnostic sur les enjeux de la sécurité nous oblige au résultat ". C'est la déclaration faite, samedi 17 juillet 2022, par le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, au sortir d'un entretien qu'il a eu avec le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara.

" La sécurité nous oblige au résultat, le diagnostic sur les enjeux de la sécurité dans l'ensemble de la sous-région nous oblige fondamentalement et historiquement au résultat ", a-t-il particulièrement appuyé à l'issue de la rencontre qui a duré une heure en présence des chefs d'état-major des deux pays.

C'est en cela qu'il salue la " lucidité " des autorités ivoiriennes en matière de lutte contre l'hydre terroriste. " Les autorités politiques et militaires ivoiriennes sont lucides et concentrées, mettent des moyens, organisent une montée en puissance de leur propre système de sécurité puisque on ne peut pas nier les risques qui sont dans la zone, on ne peut pas nier l'existence des groupes terroristes qui sont dans la zone qui veulent abattre les modèles de démocratie et des organisations telles que nous les connaissons. En clair créer l'instabilité parce que c'est de cette instabilité que le terrorisme se nourrit ", a-t-il souligné.

Il a, dans cette veine, exprimé sa satisfaction quant au rôle accompli par les forces françaises dans la région. " Ce que les forces françaises ont accompli avec les forces Barkhane au Mali et dans l'ensemble de la zone est évidemment clé et elles ont apporté des réponses importantes ", a-t-il soutenu.

En dépit de ce succès, il annonce un nouvel agenda de coopération qui sera bientôt mis en place. "On rentre dans un nouvel agenda, il va falloir travailler. Et le message que je voudrais passer c'est que cet agenda nous allons le co-construire avec les principaux pays amis et clés dans cette zone ", a-t-il annoncé. Avant de se faire plus précis sur le contenu. "Nous avons un agenda qui va se déployer en matière de réflexion sur le renseignement, sur l'interopérabilité entre nos armées, sur le rôle aussi des unités françaises quand elles sont positionnées dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui est pour nous la vitrine, le modèle que nous souhaitons développer demain ", a-t-il dit.

Selon le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, les sujets débattus au cours de la rencontre avaient trait à la lutte contre le terrorisme, au trafic de drogue et à la piraterie maritime. Il s'est par ailleurs montré satisfait du niveau de coopération entre les deux pays. Notamment de l'aide apportée à la Côte d'Ivoire par la France pour enrayer ces fléaux. "La France est un partenaire de longue date qui, de plus en plus, déploie des moyens assez importants pour aider la Côte d'Ivoire ", a-t-il indiqué.

Sébastien Lecornu s'est ensuite rendu à la résidence privée du président de la République à Cocody Riviera Golf. Aucune déclaration n'a été faite à la sortie de l'audience qui lui a été accordée par Alassane Ouattara.