Cote d'Ivoire: Nouvelle trêve sociale-Anne Désirée Ouloto aux fonctionnaires - "Le Président Ouattara est prêt à tout sacrifice pour l'amélioration de votre quotidien"

Les négociations entre le gouvernement et les organisations syndicales pour une nouvelle trêve sociale sont presque terminées. Il reste à s'accorder aujourd'hui ou demain mardi sur certains détails qui portent sur des incidences financières. Les syndicats ne manquent pas de vigilance. Ils négocient fort pour tirer le meilleur profit pour leurs camarades.

Le gouvernement leur a montré sa bonne disposition. La ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration, Anne Ouloto, qui porte le projet est à leur écoute. Le chef du gouvernement instruit par le Président de la République suit particulièrement l'évolution des échanges. Patrick Achi a même effectué le déplacement pour voir l'évolution des travaux. Il a particulièrement apprécié l'ambiance très cordiale qui a entouré les échanges jusqu'à vendredi soir.

A l'occasion, les syndicats ont félicité le gouvernement et le président de la République qui n'ont ménagé aucun effort pour donner satisfaction aux différents points contenus dans le précédent accord ayant fait l'objet de la première trêve sociale.

Non seulement le Président Alassane Ouattara a tenu tous ses engagements mais mieux, il a honoré ceux de son prédécesseur. Il a, en prime, amélioré leurs cadre et conditions de travail avec la modernisation de l'administration.

La première responsable de l'Administration publique ivoirienne a insisté sur cette qualité du président de la République reconnue par les syndicats eux-mêmes. " Le Président Alassane Ouattara est prêt à tout sacrifice pour l'amélioration de votre quotidien ", a-t-elle rassuré. Expliquant ainsi aux partenaires sociaux que le chef de l'Etat met au cœur de son action les fonctionnaires et agents de l'Etat. Car, ce sont eux qui garantissent l'exécution réussie de toutes les politiques publiques de développement de la Côte d'Ivoire. Elle en veut pour preuve, le déblocage des avancements suspendus depuis 1988, les revalorisations indiciaires, les promotions à des grades supérieurs et l'adoption de grille particulière pour certains corps, notamment les médecins, les diplomates et le corps préfectoral pour un coût global estimé à environ 1.500 milliards FCFA.

Pour mémoire, c'est le 17 août 2017 que la Côte d'Ivoire se réjouissait de la signature de deux protocoles d'accord historiques entre le gouvernement et les syndicats des fonctionnaires en vue de la préservation d'un climat social apaisé. La mise en œuvre et la satisfaction de la première trêve sociale à couté plus 327 milliards de FCFA à l'Etat. Les termes du nouvel accord seront connus cette semaine. Anzoumana Cissé