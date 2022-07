Cote d'Ivoire: Man - Les jeunes de Mahou Secteur QG consolident davantage leurs liens de fraternité

Consolider les liens entre les populations riveraines du quartier Mahou secteur QG. Tel est l'objectif principal du mini tournoi organisé dans ce quartier de Man, le dimanche 10 juillet.

Quatre équipes dont une de la diaspora ont pris part à cette journée de partage, de convivialité, retrouvailles, remportée par l'équipe Alpha aux tirs au but (1-1, tab 1-0). S'adjugeant ainsi le trophée Godra, du nom du géniteur du parrain, Traoré Losseni, reporter à Tonkpi TV. Le maire de Man, Aboubacar Fofana, sa salué une initiative qui réunit et unit les jeunes autour des valeurs du sport. "Ce genre d'initiative doit servir d'exemple à tous les jeunes. C'est cette jeunesse que nous voulons, plus unie et plus entreprenante. Chers jeunes, évitez d'être dans tout ce qui peut vous freiner et nous serons avec vous chaque fois que vous prenez de telles initiatives qui favorisent la fraternité et la solidarité et le vivre ensemble", a dit le premier magistrat.

"En initiant ce mini tournoi avec les frères et aînés du quartier, nous nous sommes dit que cela était une aubaine pour communier et célébrer ensemble la fête de Tabaski en beauté", a indiqué le parrain.

Le directeur régional des Sports de Man, Zoahibo Toussaint et le secrétaire général de l'Union nationale des journalistes et correspondants de Côte d'Ivoire (UNAJCOPCI), Kindo OUsseny, se sont félicité de la réussite de l'événement qui "va consolider davantage les liens entre les jeunes". Toutes les équipes sont réparties chacune avec un trophée et des jeux de maillots offerts par le parrain.Junior Oulai (Correspondant)