Cote d'Ivoire/Tunisie: Abidjan et Monastir, villes hôtes de la 4e fenêtre des éliminatoires Coupe du Monde 2023

Choix confirmés. La Fédération ivoirienne de basketball (FIBB) avait sollicité l'organisation de la 4e fenêtre es Eliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2023.

Après la réussite de la fenêtre 3 et dans un souci de donner plus de chance aux Eléphants de signer leur qualification dès le mois prochain, Mahama Coulibaly a soumis le dossier ivoirien à FIBA Afrique qui a confirmé le choix d'Abidjan. Ainsi le Palais des Sports de Treichville (3500 places) vibrera, à nouveau, en août prochain. Abidjan a été désignée pour accueillir le Groupe E composé du pays hôte bien évidemment, du Cap-Vert, de l'Angola, du Nigeria, de l'Ouganda et de la Guinée. A ce rendez-vous du vendredi 26 au dimanche 28 août, la mission d'Edi Guy Landry et de ses camarades sera de remporter trois matchs et de composter leur billet pour la phase finale du tournoi mondial en Indonésie, au Japon et aux Philippines.

En 2019, la Côte d'Ivoire avait décroché son billet pour le Mondial chinois dans les mêmes conditions en abritant la dernière fenêtre des Eliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2019 à Abidjan. Portés par leur public, les Eléphants ont remporté leurs trois matchs pour s'adjuger le dernier billet qualificatif africain.

Tout comme Abidjan, Monastir sera la terre d'accueil du Groupe F composé du Soudan du Sud, de l'Egypte, de la Tunisie, de la République Démocratique du Congo, du Sénégal et du Cameroun. Les matchs se dérouleront à la salle Mohamed Mzali de Monastir d'une capacité de 4000 places.