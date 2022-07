Cote d'Ivoire: Communication et économie numérique - 120 récipiendaires seront honorés dans l'Ordre du Mérite 2022

Récompenser les personnes œuvrant dans le secteur de la Communication et de l'Economie numérique, qui se sont distinguées par leur travail ou leur contribution active au développement et à la promotion de ces domaines d'activités en Côte d'Ivoire.

C'est l'objectif que veut atteindre le ministère de la Communication, des Médias et de l'Economie numérique en organisant, en décembre prochain, la 4e édition de la cérémonie de remise de l'Ordre du Mérite de la Communication et des Postes et Télécommunications. Cela, compte tenu de la nouvelle dénomination de ce ministère. Ainsi, au cours de la cérémonie de distinction, quarante récipiendaires de la Communication seront distingués, au même moment que 80 issus de l'Economie numérique.

Les détails de cette cérémonie ont été dévoilés, le jeudi 14 juillet, lors d'une conférence de presse à l'Immeuble Sciam au Plateau. Selon Yéo Brahima, secrétaire de l'Ordre, "cette distinction a pour objectif, d'abord, de distinguer les acteurs du ministère en charge de la Communication qui contribuent, de façon significative, par leur travail ou par leurs actions, au développement et à la promotion de ce secteur en Côte d'Ivoire. Et aussi, afin de valoriser et motiver les acteurs du secteur sur l'ensemble du territoire national".

En effet, cette distinction, instituée par l'Etat de Côte d'Ivoire à travers le décret n°2015-347 du 13 mai 2015, représente, pour le récipiendaire, la reconnaissance de sa contribution à l'évolution qualitative de son secteur d'activités au bénéfice du développement de la Côte d'Ivoire.

Trois grades seront décernés. Pour la Communication, ce sont 5 Commandeurs, 15 Officiers et 20 Chevaliers. Pour le secteur des Postes et Télécommunications, il y aura 5 Commandeurs, 25 Officiers et 50 Chevaliers.

Les conditions de candidature et les dossiers à fournir peuvent être consultés sur le site web du ministère de la Communication et de l'Economie numérique : www.communication.gouv.ci.

Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard, le 31 aout 2022 à 18 h, à compter de la date de lancement.