Cote d'Ivoire: Prix national d'excellence 2021 - Sangafowa Coulibaly invite ses collaborateurs à relever de nouveaux défis

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Mamadou Coulibaly Sangafowa a invité ses collaborateurs et partenaires à relever les défis qui s'imposent au secteur des hydrocarbures avec la crise en Ukraine et au secteur des mines avec le phénomène de l'orpaillage clandestin.

C'était le mercredi 13 juillet, à la remise des récompenses des 2ème et 3ème meilleurs agents et entreprises des Mines, Pétrole et Energie du Prix national de l'excellence 2021. Félicitant les lauréats, Sangafowa Coulibaly a souhaité que ces prix servent à stimuler la motivation pour tous les agents afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans l'exercice de leur fonction. " C'est une occasion de rappeler les défis du secteur. Je suis très heureux d'avoir des lauréats mais je serai très heureux si nous parvenons à relever les défis.

Car si vous prenez le secteur des hydrocarbures avec la crise en Ukraine, le secteur reste vulnérable. Dans les mines, c'est l'orpaillage illégal. Dans le secteur de l'énergie, c'est de parvenir à un équilibre et à la transition énergétique ", a-t-il préconisé. En effet, pour l'édition 2021 du Prix national d'Excellence, neuf prix ont été décernés dans les domaines de meilleur Ivoirien des mines ; du meilleur agent de l'administration des mines et de la géologie ; du meilleur service de l'administration des mines et de la géologie ; de la meilleure entreprise du secteur des hydrocarbures et de la meilleure entreprise du secteur de l'énergie ont été primés.

Les récipiendaires sont la société Agbaou gold operations, les agents des mines et de la géologie, Coulibaly Logochin et Nda Kouakou Daniel, la Brigade de répression des infractions au code minier (BRICM), la direction régionale de Divo, la Société ivoirienne de raffinage (SIR), Ola Energy, Baobab et la Compagnie ivoirienne de production d'électricité (CIPREL).

Chacun des lauréats a reçu un diplôme, un trophée et un chèque de 1,5 million de francs CFA pour les 2ème et un million de francs CFA pour les 3ème. Remettant les distinctions aux récipiendaires, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Sangafowa Coulibaly, a rappelé que la remise de ces récompenses s'inscrit dans le cadre du prolongement du prix national d'Excellence qui s'est déroulé, le 5 novembre 2021 au palais présidentiel.