Maroc: Rabat - Création de la Fédération Marocaine des Omnipraticiens

Rabat — La Communauté Médicale du Maroc s'est enrichie par la création, récemment à Rabat, de la Fédération Marocaine des Omnipraticiens (FMO), première fédération marocaine d'associations médicales et scientifiques.

La FMO a été constituée conformément aux prédispositions du Dahir n°1-58.376 du 15 novembre 1958, avec à sa tête Dr. Fatima Azizi, indique un communiqué de la Fédération.

La création de cette fédération fait suite à la réunion des représentants de 33 organismes professionnels, scientifiques et associatifs ayant une activité de promotion de la Médecine Générale dans les secteurs public et privé au Maroc, selon la même source.

La FMO a pour objectifs la représentativité de la diversité de la Médecine Générale Marocaine auprès des professionnels de la médecine ainsi qu'auprès des organismes nationaux ou internationaux, et la coopération avec le Ministère de tutelle pour la mise en œuvre du programme de promotion de la santé communautaire ainsi qu'avec tout organisme national ou international ayant des buts similaires ou complémentaires, souligne la même source.

Il s'agit également de la promotion des aspects qualitatifs, éthiques et culturels liés à la pratique de la Médecine Générale, l'encouragement de l'évaluation et de la recherche dans le domaine des soins de santé primaires ainsi que la contribution à la mise en place de la médecine de famille dans l'échiquier du système de soins, et de l'élaboration et la promotion des référentiels et des recommandations de bonne pratique médicale et la mise en place des registres épidémiologiques de surveillance des évènements de santé ainsi que les registres professionnels d'observation des pratiques.

La Fédération ambitionne aussi la participation à l'établissement d'un parcours pluriannuel de Développement Professionnel Continu en concertation avec les divers partenaires et intervenants (Facultés, Ministère de Tutelle, Ordre National des Médecins, Sociétés Savantes, OMS... ), ajoute le communiqué.

L'ensemble des organismes professionnels, scientifiques et associatifs ayant une activité de promotion de la Médecine Générale sont invités à adhérer à la FMO pour contribuer à la réalisation de ce grand challenge et à la concrétisation du processus de revalorisation de la Médecine Générale et au repositionnement du Médecin Généraliste au sein du système de santé et du parcours des soins, conclut la même source.