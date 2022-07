Maroc: Dakhla - Le "Pavillon Bleu" hissé sur les plages "Moussafir" et "Oum Labouir"

Dakhla — Le "Pavillon Bleu", attribué par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, et la Fondation internationale pour l'éducation à l'environnement (FEE), a été hissé, en fin de semaine, sur les plages "Moussafir" et "Oum Labouir" à Dakhla.

Ce label international a été ainsi hissé sur ces plages pour la 11è année consécutive, vu qu'elles répondent aux normes fixées par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement et la FEE, notamment celles relatives à la qualité des eaux de baignade, l'information et la sensibilisation, l'éducation à l'environnement, la santé, la sécurité, la mise à niveau et la gestion.

La distinction de ces plages a eu lieu lors d'une cérémonie, qui s'est déroulée en présence des représentants des autorités locales, de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, de la protection civile et des membres du conseil communal de Dakhla.

Un total de 28 plages et deux ports de plaisance hissent cet été le label international "Pavillon bleu", attribué aux communes qui sont en charge de la gestion complète des plages qui relèvent de leur périmètre : entretien, propreté, équipement, sécurité, formation, sensibilisation, accessibilité.

Dans cet effort considérable, elles sont accompagnées par le programme "Plages propres" de la Fondation et soutenues par la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) et les départements ministériels concernés.

Les responsables territoriaux sont formés à la gestion des plages et des outils de gestion et de sensibilisation à l'environnement sont mis à leur disposition pour leur permettre d'accueillir les estivants dans les meilleures conditions.

La Fondation évalue les candidatures au Pavillon Bleu et organise des contrôles inopinés pendant l'été pour s'assurer du respect de tous les critères du label octroyé pour la saison.

Les communes sont enfin appuyées par la DGCT et des partenaires économiques mobilisés par la Fondation dans le cadre du programme Plages Propres, qui leur apportent compétences managériales et appui financier.

Le label Pavillon bleu, créé par la FEE en 1987, célèbre en 2022 son 35è anniversaire.

Au Maroc, l'écolabel "Pavillon Bleu" a été introduit par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement en 2002 dans le cadre de son programme Plages Propres.

Grâce au travail d'accompagnement de longue durée des communes littorales qu'elle a accompli, la Fondation n'a cessé de faire évoluer son programme et d'accroître ses efforts pour dispenser une éducation à l'environnement, assurer la protection du milieu marin et de la santé humaine, améliorer l'accessibilité des plages et leur sécurisation.