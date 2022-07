Maroc: Ouverture du pont Allenby - Des personnalités italiennes saluent le rôle du Maroc dans la stabilité de la méditerranée

Rome — D'éminentes personnalités italiennes ont salué le leadership de SM le Roi Mohammed VI et le rôle "stratégique" joué par le Maroc dans la stabilité de la méditerranée, mettant en avant la médiation directe du Royaume ayant abouti à l'ouverture, sans interruption, du poste-frontière Allenby/Roi Hussein, reliant la Cisjordanie et la Jordanie.

Cette initiative constitue "un grand pas en avant", dans la perspective de promouvoir la stabilité au Moyen-Orient, a affirmé le vice-président de la Chambre italienne des députés, Ettore Rosato, cité par l'agence de presse italienne (AGI), se félicitant de la médiation directe du Royaume qui a permis "d'inaugurer une nouvelle phase de dialogue et de paix dans la région".

Cette médiation "confirme le rôle géopolitique leader du Maroc au niveau international", a souligné, pour sa part, la sénatrice italienne et co-coordinatrice de l'intergroupe parlementaire de soutien au plan d'autonomie du Sahara marocain, Urania Papatheu, relevant que l'ouverture dudit poste frontalier revêt une importance capitale au niveau humanitaire.

"La méditerranée a besoin de ponts et d'interconnexions aux niveaux, politiques, économiques et culturels, afin de surmonter les tensions et garantir la stabilité de la région", a indiqué la présidente de la Commission des affaires étrangères du Sénat italien, citée par l'agence de presse transalpine (ANSA), saluant, dans ce sens, les efforts de médiation du Royaume ayant permis l'ouverture du pont Allenby.

Cette médiation "apporte une lueur d'espoir et reflète des signes d'ouverture vers un processus de paix et de développement économique de la Méditerranée", a estimé Andrea Cafà, président de Cifa Italia, l'une des plus grandes associations professionnelles en Italie, notant que des actions comme celle-ci "doivent être renforcées dans tous les pays du continent africain et soutenues par l'Europe, en vue de booster les relations économiques et sociales bilatérales".

De son côté, la Fondation italienne Einaudi, présidée par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Giulio Terzi, a mis en avant, dans un communiqué, l'engagement de Rabat dans les accords d'Abraham, qui visent à promouvoir la paix et booster le développement au niveau de la région.