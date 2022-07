Maroc: Tanger - Sortie de la 1ère promotion de la licence professionnelle en action sociale de l'INAS

Tanger — La ministre de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, Aouatif Hayar, a présidé, mardi à Tanger, la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 1ère promotion de la licence professionnelle en action sociale de l'Institut national de l'action sociale (INAS) au titre de l'année universitaire 2021-2022.

La promotion présentée lors de cette cérémonie, à laquelle ont également pris part la vice présidente du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le secrétaire général des affaires régionales de la wilaya de la région, le directeur de l'Entraide nationale, la directrice de l'Agence de développement social (ADS) par intérim, et des représentants des services extérieurs et de la société civile, compte 40 lauréats dans les parcours "service social" et "animation sociale".

Intervenant à cette occasion, Mme Hayar a exprimé sa joie et sa fierté de partager avec les lauréats ce moment de consécration, qui couronne des années de labeur et d'assiduité dans cet établissement, remerciant tous les professeurs de l'Institut pour les efforts qu'ils ont déployés pour former des compétences dans le domaine social, et les partenaires qui contribuent à l'encadrement sur le terrain des étudiants, ainsi que les cadres administratifs et techniques de l'établissement qui ne ménagent aucun effort pour mettre en place les conditions favorables à l'apprentissage.

"L'Institut a, depuis 40 ans, contribué à la formation de compétences hautement qualifiées dans divers secteurs, et ses lauréats ont fait preuve d'excellence, grâce aux efforts inlassables consentis par les professeurs, et au souci de l'Institut de dispenser une formation de qualité", a relevé la ministre, faisant savoir que l'Institut a formé environ 2.000 lauréats depuis sa création, dont des travailleurs et assistants sociaux et des responsables des affaires sociales, y compris des lauréats issus de 17 pays africains.

La ministre a, dans ce cadre, mis l'accent sur le rôle de premier plan que joue l'INAS à l'heure actuelle et sa contribution future à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du pôle social 2021-2026 du ministère, du nouveau modèle du développement, et du programme gouvernemental 2021 et 2026 visant à contribuer au renforcement des piliers de l'Etat social, à même d'assurer une réelle égalité des chances à tous les citoyens et de valoriser le capital humain du Maroc comme un levier fondamental pour un renouveau social innovant, inclusif et durable.

Elle a ainsi affirmé que son département place l'Institut au centre de ses priorités et lui accorde une attention particulière, afin qu'il s'engage de manière efficace à la diversification de son offre pédagogique, l'augmentation du nombre de ses lauréats et le renforcement de sa contribution au développement de la recherche scientifique et de la formation continue.

Cette 38è promotion de l'INAS, a-t-elle poursuivi, est appelée à contribuer à la mise en œuvre des chantiers structurants lancés par le Maroc, dont le chantier relatif à la généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale, lancé par SM le Roi Mohammed VI, notant que la stratégie du ministère met l'accent sur la convergence des efforts entre toutes les composantes du pôle social, en l'occurrence l'Entraide nationale, l'ADS, l'INAS....

Mme Hayar a affirmé le soutien continu du ministère au développement de l'Institut et à la réalisation de son programme d'action, en mettant à sa disposition les ressources humaines nécessaires, afin de diversifier son offre de formation, d'accroître sa capacité d'accueil, et de développer la recherche scientifique et la formation continue, soulignant que les travailleurs sociaux sont appelés à contribuer activement à la mise en œuvre des différents chantiers engagés par le Royaume, dont ceux à caractère social.

Pour sa part, la directrice de l'INAS, Bouchra Taoufik, a indiqué que cette cérémonie est l'occasion de célébrer les 40 lauréats de la 1ère promotion de la licence professionnelle en action sociale, se félicitant de l'attention particulière accordée par le ministère à l'Institut, en vue de favoriser la diversification de son offre de formation et de promouvoir sa contribution au développement de la recherche scientifique dans le domaine de l'action sociale.

Mme Taoufik a assuré que l'Institut œuvre à jouer un rôle de premier plan, aux côtés des autres composantes du pôle social, dans la formation de travailleurs sociaux hautement qualifiés, la diversification de son offre de formation et la contribution au développement de la recherche scientifique et de la formation continue, ainsi qu'à la mise en œuvre de la stratégie du pôle social du ministère, formulant le souhait que ces lauréats contribueront de manière efficace à la réussite des chantiers sociaux lancés par le Royaume.

Cette cérémonie a été marquée par des performances artistiques données par un groupe de musique andalouse et les lauréats de cette promotion.