Madagascar: Urban Vibes - 7 têtes d'affiche à Antsahamanitra

Le week-end prochain sera festif à souhait. Urban Vibes, l'événement phare de la musique urbaine, se tiendra au théâtre de verdure Antsahamanitra dans l'après-midi du 24 juillet. Il s'agit d'un show de 6 heures non-stop organisé par l'agence de communication et d'événementiel Dix Zéro Neuf, auquel participera une brochette de chanteurs urbains. Parmi eux, Misié Sayda, Shyn, Lion Hill, Nael, Mad Max, Ceasar et les très demandés Wada & Yoongs. Rootsikalo et FSC Music, des étoiles montantes, seront également invités en guests. Ils disposeront chacun de 45 minutes pour établir une véritable connexion et une complicité avec le public.

Une animation de danse urbaine sera également portée sur scène par Gasy Makua durant l'événement. DJ Gouty et Stitch, nommés DJ officiels du show, prendront en main l'animation de l'événement pour mettre le feu à l'ambiance.

La billetterie de l'événement, gérée par le site Ticketplace.io est disponible en ligne et dans tous les points de vente Mass'in dans la capitale.

Cette première édition tananarivienne sera précédée d'une édition de musique urbaine à Antsirabe, juste la veille, le samedi 23 juillet. Elle se déroulera au Kianja Tsarasaotra avec Lion Hill, Wada & Yoongs et Tooki comme principaux artistes. Les diverses animations n'y seront pas en reste. De quoi faire le bonheur des petits et grands mélomanes et de tous les candidats aux examens en quête de moyen de décompression.