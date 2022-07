Cote d'Ivoire: Insalubrité à Abidjan- Le gouvernement met en garde les entreprises chargées de la collecte

Abidjan, la capitale économique ivoirienne est sale. Très sale surtout en cette saison des pluies, avec les tas d'ordures très nauséabondes qui jonchent rues et recoins d'Abidjan. Pour donner une senteur plus douce et de rose à la ville, M. Bouaké Fofana ministre ivoirien de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la salubrité, a rencontré récemment, les entreprises commises par l'Etat au ramassage et à la collecte des ordures dans le District d'Abidjan.

Devant eux, le ministre Bouaké Fofana a été ferme et sans équivoque face aux opérateurs de la Salubrité, dont la qualité du travail a baissé d'un cran, ces dernières semaines. Au cours d'une réunion qu'il a présidée à son cabinet, le ministre de la Salubrité a en effet appelé les partenaires du secteur à être prompts et rigoureux dans le service de collecte des déchets solides ménagers et assimilés, (Dsma). Il a dit :« Reprenez immédiatement l'enlèvement et le transport des déchets. Nous ne voulons pas en arriver à de quelconques sanctions » La lenteur dans le ramassage est un excellent moyen de pression sur l'Etat, afin de payer les factures des concessionnaires.

A entendre le ministre en charge de la Salubrité, les engagements de l'Etat seront tenus. A sa suite, M. Lazeni Ouattara, Directeur général de l'Assainissement et de la salubrité a recommandé aux partenaires de prendre bonne note et que cela se ressente dans le service de collecte journalier des déchets et à présenter, dans les 24 heures qui devaient suivre un plan d'action concret de collecte des déchets. Faut-il préciser que cette rencontre a eu lieu en présence, de Sarrahn Ouattara, Directrice générale de l'Anaged, des opérateurs Ecoti-SA, Eco-Eburnie et les opérateurs locaux.

En Côte d'Ivoire, selon les données du ministère ivoirien de l'Environnement et du développement durable, il est produit en Côte d'Ivoire que plus de 40 000 tonnes de déchets plastiques chaque année. Rien que les déchets plastiques. Plus de 50 % de ces déchets sont évacués directement dans les rues, tandis que moins de 20 % sont triés et recyclés. A Abidjan, il est produit plus de 280 tonnes de déchets plastiques chaque jour.