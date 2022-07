Sénégal: Premier League - Koulibaly se confie sur son intégration à Chelsea

Kalidou Koulibaly a révélé comment il se sent à Chelsea son nouveau club, après avoir rejoint le camp d'entraînement pour la présaison des Blues.

Le défenseur de 31 ans a signé pour environ 40 millions d'euros à Stamford Bridge. Le Sénégalais est lié au club de l'ouest de Londres jusqu'en 2026. Quatre jours seulement après l'officialisation de sa venue à Chelsea, KK est déjà enthousiaste avec les Blues.

" Je suis très heureux et excité d'être ici et de rejoindre l'équipe en Amérique. J'étais à Londres il y a quelques jours pour tout régler et maintenant je suis ici, je suis tellement excité de jouer pour ce club. Maintenant que je suis un joueur de Chelsea, je veux juste remercier tout le monde d'avoir rendu cela possible. Le personnel, l'entraîneur pour m'avoir voulu et tous les garçons pour m'avoir si bien accueilli. Déjà, je me sens chez moi." , a confié Koulibaly à Chelseafc.com.

" Je voulais passer mon examen médical et partir le plus tôt possible pour la tournée de pré-saison en Amérique, mais ces choses prennent un peu de temps. Il y avait beaucoup de paperasse et de documents à trier d'abord, alors j'ai fait beaucoup de marche autour de l'hôtel par moi-même pour tuer le temps en attendant que les nouvelles arrivent que c'était fait ! ", poursuit KK.

" J'ai beaucoup parlé avec le manager et avec ma famille et je suis vraiment très heureux, car j'ai pris une grande décision en venant à Chelsea. Je voulais me tester dans la plus grande ligue du monde et je tiens à remercier tout le monde de m'avoir donné cette chance. ", a révélé l'international sénégalais.

" Oui bien sûr. J'ai passé huit ans à Naples, tout le monde me connaissait là-bas et nous étions heureux de vivre à Naples. Après huit ans, j'ai senti qu'il était temps de relever un nouveau défi et dès que Chelsea m'a appelé, je n'ai pas hésité. C'était presque arrivé avant, en 2016 mais maintenant, en 2022, je suis ravi d'être ici. ", a confié le Lion de la Téranga.

" Jorgi (Jorginho) m'a envoyé un texto et m'a demandé si je voulais venir à Chelsea ! À l'époque, je n'étais pas sûr qu'ils me voulaient mais bien sûr, j'ai dit que je viendrais avec plaisir. C'était pareil avec Edou (Edouard Mendy), il m'a posé la question et je lui ai dit que c'était déjà fait et que je le verrais bientôt ! Maintenant que je suis là, je suis vraiment heureux de commencer ce voyage passionnant. L'équipe a fière allure avec un bon mélange de jeunes joueurs et de joueurs plus expérimentés. ", a conclu le défenseur central.