Congo-Kinshasa: " Départ de Muhindo Nzangi, Katumbi perd un allié de taille dans l'Est "

La défection au sein d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi fait la Une des journaux parus ce mercredi matin dans la capitale congolaise. Le journal Le Potentiel qui ouvre le bal titre en sa manchette : " départ de Muhindo Nzangi, Katumbi perd un allié de taille dans l'Est ". A travers cet article, ce quotidien rapporte qu'avec 8 députés nationaux, 13 provinciaux et un sénateur, le ministre de l'ESU, Muhindo Nzangi, décide de prendre sa liberté, en s'affranchissant du joug de Moïse Katumbi. L'annonce a été faite, mardi 19 juillet à Kinshasa, à l'occasion du lancement des activités de son parti politique.

" Action des volontaires pour la relève patriotique " (AVRP), précise ce tabloïd. Le Potentiel signale que Muhindo Nzangi, désormais autorité morale de l'AVRP, soutient avoir atteint l'âge de son émancipation. Concernant sa relation avec Moïse Katumbi, poursuit ce journal, le ministre de l'ESU affirme avoir échangé avec le président d'Ensemble pour la République avant de créer son parti.

Le journal ECONEWS reste sur la même voie et cite Muhindo Nzangi qui justifie sa décision par son engagement dans le processus d'émancipation de son engagement politique. Il revendique, indique ce tabloïd, l'adhésion à son tout nouveau parti de droite de 8 députés nationaux, 13 députés provinciaux et un sénateur dont il n'a pas décliné les identités.

Pour ECO NEWS, la question reste de savoir si siégeant au gouvernement sous les couleurs et l'aval de Moise Katumbi, Muhindo Zangi ne devrait pas, en toute logique, remettre son mandat, quitte à la plateforme de désigner et de proposer au chef de l'Etat son remplaçant. Le règlement de cette question, estime ce journal, sera le signe d'un climat de parfaite entente entre le chef de l'Etat et l'ancien gouverneur du Katanga. Ne pas se conformer à cette démarche, rapporte cet hebdomadaire, viendrait confirmer, voire renforcer une méfiance entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, tous deux probables candidats à la présidentielle de 2023.

Quant aux élections en vue, rapporte La Tempête des tropiques, Muhindo Nzangi, l'autorité morale du parti politique " Action des volontaires pour la relève patriotique " (AVRP) estime que son parti n'a pas encore levé l'option du candidat président de la République que ses partisans devront soutenir en 2023. Et pour le moment, poursuit ce quotidien, le ministre de l'ESU s'attèle à asseoir sa vision politique sur l'ensemble du territoire national et projette la tenue de son congrès à l'issue duquel il compte se prononcer sur la question de la présidentielle à venir. A l'heure actuelle, précise La Tempête des tropiques le parti Muhindo Nzangi n'a pas non plus décidé sur son adhésion ou non à l'Union sacrée de Félix Tshisekedi.

Le journal La Prospérité se dit surpris du départ de Muhindo Nzangi et d'une dizaine de parlementaires d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Ce quotidien révèle que ce ministre de l'ESU a officiellement lancé son parti en présence de nombreux cadres et militants venus des différentes provinces du pays mais également personnalités (députés, sénateurs et ministres) ainsi que représentants d'autres partis politiques.

De son coté, Le Journal est d'avis que le départ de Muhindo Nzangi pourra fragiliser Moïse Katumbi dans la mesure où il comptait sur lui pour la prochaine campagne électorale dans une partie du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Entre temps, ajoute ce quotidien, d'autres cadres de Ensemble pour la République s'apprêteraient eux aussi à quitter le bateau.

D'ailleurs, conclut ce tabloïd la plupart des ministres issus du camp de Moïse Katumbi auraient chacun son parti politique. C'est le cas du Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala Pen'Apala, qui a déjà déclaré haut et fort qu'il soutiendra la candidature de Félix Tshisekedi à la prochaine élection présidentielle.