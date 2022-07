Congo-Kinshasa: Maniema - Le chef de la police rappelle aux policiers leurs missions régaliennes

Le commissaire provincial interimaire de la police, Raymond Amisi a rappelé la mission des forces de l'ordre, mardi 19 juillet, à l'intention des policiers à Kindu au Maniema. " Le policier n'est pas un politicien", son travail consiste à écouter la population, à assurer la sécurité et tranquillité publiques, la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée de hautes autorités, a indiqué le commissaire provincial Raymond Amisi.

C'était lors de la cérémonie de remise du diplôme d'honneur, d'excellence et des mérites à la police, par l'agence de communication de Panorama par rapport aux réalisations des forces de l'ordre sur le terrain.

" Depuis le 12 mai 2021 que je suis à la tête de la police, j'ai eu quelques baptêmes de feu en ce qui concerne le maintien à l'ordre public. Alors, je vais dire un mot en ce qui concerne les politiciens. Nous sommes les policiers et non les politiciens. Notre point de jonction, c'est l'ordre public. Quand vous prenez les dispositions légales, la constitution, les articles 22 à 26 on parle de plusieurs types des manifestations, plusieurs types d'associations. On dit toujours sous réserve de l'ordre public. C'est ça notre point de jonction avec les politiques, c'est l'ordre public.

Parfois on interprète mal l'action de la police. La police est là pour préserver l'ordre public, l'ordre public est menacé lorsqu'il est troublé. Nous sommes là pour empêcher ou pour rétablir l'ordre, c'est notre point de jonction " a indiqué le commissaire provincial Raymond Amisi.

Il a ajouté:

" Nous nous efforçons pour recommander aux politiciens, nous sommes là pour l'ordre public. La constitution est claire, tout ce que vous faites, c'est sous réserve de l'ordre public. Ce n'est pas le travail d'une personne non ! Nous sommes comme le maillon d'une chaîne. Le commandement, c'est une chaîne. C'est grâce à la collaboration que nous travaillons dans le respect des lois de la république, les règlements ainsi que le respect des instructions de la haute hiérarchie ".

Cette cérémonie de remise du diplôme d'honneur a eu lieu au bureau du commissariat provincial de la police du Maniema, en présence du commissaire provincial près le gouverneur en charge de l'intérieur.