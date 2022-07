Madagascar: Jirama - Le DG dément toutes poursuites et enquêtes judiciaires

Ce mois a mal débuté pour Rivo Radanielina. Déjà mis sous pression par les députés à la fin juin, le directeur général par intérim a fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire publiée le 1er juillet dernier. Cette mesure administrative, qui frappe alors le numéro un de la société d'Etat, a fuité dans la presse, mais serait déjà levée et elle serait actuellement dans les oubliettes. L'interdiction de sortie de territoire empêche la personne concernée de mettre les pieds hors du territoire national, dans le cadre d'une procédure judiciaire. Mais " ni dans le passé, ni actuellement ", Rivo Radanielina ne fait l'objet d' " aucune poursuite ni enquête judiciaire ", a affirmé une source au courant du dossier.

Accusations gratuites. La Direction générale de la Jirama soutient, à cet effet, que les informations qui circulent dans la presse ne sont que des " allégations et affirmations gratuites colportées " à l'encontre de Rivo Radanielina. Les " accusations de détournement " et l'existence d'" éventuelles enquêtes " qui portent sur le patron de la Jirama ne tiennent pas la route, insinue notre source. La société décide alors de riposter pour sauver la face de sa direction générale. Et les informations qui filtrent de cette affaire au niveau de la Jirama laissent alors entendre que des " actions ont été entreprises pour dénoncer une telle diffamation à l'encontre de son dirigeant ". La Direction générale qui devrait alors affronter la grogne face au délestage, ne se laisse également pas faire face à la manœuvre qui vise Rivo Radanielina.

Grogne. Les projecteurs sont braqués vers la Jirama depuis que les délestages reviennent en force ces derniers mois. La grogne des usagers monte et interpelle le plus haut sommet de l'Etat. Le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Andry Ramaroson, a été interpellé par le président de la République quand l'électricité a été coupée lors d'une conférence à Ivato, en juin dernier. Récemment, lors de son déplacement dans la région Vakinankaratra, Andry Rajoelina est revenu à la charge et s'est insurgé contre les séries de coupures qui frappent les grandes villes du pays. Le chef de l'Etat décide de prendre le taureau par les cornes et convoque une réunion avec le personnel de cette société d'Etat.