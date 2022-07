Sénégal: Statistiques du Travail au Sénégal - Ce que révèle le rapport 2021

Entre déclarations d'ouverture d'établissements, cessation d'activités, contrats de travail enregistrés, établissements contrôlés, conflits et accidents du travail... le rapport annuel des statistiques du travail en 2021 révèle l'état de l'activité du marché du travail et de l'emploi au cours de l'année dernière.

La Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale rend public, ce mardi, son rapport annuel sur les statistiques du travail au titre de l'année 2021. Le document que " le Soleil " a pu consulter présente l'ensemble des informations relatives à l'activité du marché du travail et de l'emploi au cours de l'année écoulée. Il revient sur les différents aspects de la vie des entreprises en donnant un aperçu, chiffres à l'appui, sur un certain nombre de points, notamment en ce qui concerne les déclarations d'ouverture d'établissements, les déclarations de cessation d'établissements, les contrats de travail, les établissements contrôlés, les conflits du travail, les protocoles d'accord, les accidents du travail...

Au titre de la situation des déclarations d'établissements et de l'emploi, le rapport fait état de 2027 déclarations d'établissements reçues par les Inspections du Travail et de la Sécurité sociale (Itss) en 2021. Ces déclarations se décomposent ainsi : 83,87% d'ouverture d'établissements, 6,91% de fermeture, 4,91% de réouverture, 3,75% de cessation d'activité, 0,49% de changement d'employeurs ou de raison sociale, 0,44% de changement de statut juridique, 0,25% de transfert et 0,10% de changement d'activité. Il ressort du rapport que 43,46 % de ces déclarations concernent Dakar, ensuite viennent Thiès (13,86%), Diourbel (10,11%) et Saint-Louis (7,55%). Analysé en fonction de la forme juridique, il est relevé beaucoup plus d'ouvertures d'entreprises individuelles (46,78%).

En termes d'impact, les établissements ouverts et rouverts ont aussi généré 8211 emplois, essentiellement à Dakar (32,27%), Thiès (17,68%) et à Diourbel (15,28%). La branche d'activité qui concentre plus d'emplois est celle du " Commerce de gros et de détails, réparation de véhicules automobiles et de motocycle " (30,48% des établissements ouverts 25,02 des emplois générés). Les branches " Construction " (13,89% des établissements ouverts et 20,64% des emplois générés) et " Activités de fabrication " (11,93% des établissements ouverts et 12,23% des emplois générés) se sont aussi révélées être des niches d'emplois en 2021.

Outre ces statistiques, le rapport indique également 216 fermetures d'établissements ayant occasionné 1146 emplois perdus. Mais le paradoxe, c'est dans les branches où l'on a noté le plus d'établissements ouverts ou rouverts que l'on observe le plus d'établissements fermés, c'est-à-dire " Commerce de gros et de détails, réparations de véhicules automobiles et de motocycles " (32,87%), " Construction " (10,65%) et " Activités de fabrication " (10,65%). C'est dans ces branches aussi qu'on relève l'essentiel des emplois perdus mais aussi dans les secteurs de l'" Education " (12,57%) et des " Activités extractives " (12,30%).

En résumé, on constate que les variations sur le marché du travail affichent des soldes positifs. En effet, en faisant la différence entre le nombre d'établissements ouverts et fermés, on obtient un résultat net de 1569 en faveur des ouvertures d'établissements. De même, la différence entre le nombre d'emplois générés suite aux ouvertures d'établissements et d'emplois perdus consécutivement aux fermetures d'établissements donne un solde positif de 7065 emplois.

Elhadji Ibrahima THIAM

69 866 contrats de travail enregistrés en 2021

En ce qui concerne les contrats de travail, le rapport de la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale souligne qu'il en a été enregistré au total 69 866 dont 52,83% de Cdd, 25,58% de Cdi, 6,17% de contrats de travail saisonniers, 5,81% de contrats de stage, 5,67% de contrats de travail temporaire et 3,93% de contrats de travail d'apprentissage. Sous l'angle du genre, on constate que la part belle est faite aux hommes avec 72,27% de contrats de travail contre 27,73% pour les femmes. En termes de branches d'activités, les contrats conclus en 2021 sont plus recensés dans le " Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles et de motocycles " (40,74%). Viennent ensuite la " Construction " (14,10%) et les " Activités de fabrication " (10,89%). Elh. I. THIAM

2918 établissements contrôlés en 2021

L'année dernière, 2918 établissements ont été contrôlés par 42 inspecteurs et 57 contrôleurs du Travail et de la Sécurité sociale l'an passé. Ces contrôles ont porté sur des entreprises cumulant un effectif de 55 500 travailleurs et ont abouti à 1223 convocations, 1021 observations orales, 465 lettres d'observations, 61 mises en demeure, 4 Pv d'infraction et 1 fermeture de chantier. À noter qu'il y a eu 118 missions de contrôles à l'issue desquelles aucune mesure n'a été prise à l'attention des établissements concernés. Les principaux manquements notés au terme des contrôles ont trait à la non affiliation des travailleurs à une Ipm, l'absence de déclaration d'établissement, la non affiliation des travailleurs à l'Ipres, l'absence de registre des paiements ou bulletins et la non affiliation des travailleurs à la Caisse de Sécurité sociale. Toutefois, des régularisations ont été notées surtout concernant l'absence de déclaration d'établissement, l'absence de déclaration de mouvement du travailleur, la non affiliation des travailleurs à l'Ipres et l'absence de registre des paiements ou bulletins. Elh. I. THIAM

656 cas de conflits atterrissent au tribunal

Concernant les conflits individuels de travail, il est dénombré 837 procès-verbaux de conciliation (soit 50,58% du total) impliquant 1217 travailleurs, 52 Pv de conciliation partielle avec 60 travailleurs concernés (soit 2,49% de l'ensemble) et 668 Pv de non conciliation concernant 1129 travailleurs (soit 46,92% de l'ensemble), soit un total général de 2406 travailleurs. Les conflits individuels sont beaucoup plus marqués dans le " Commerce de gros et de détails, réparation de véhicules automobiles et de motocycles) (avec 37,49% des Pv), les " Activités de services administratifs et d'appui " (avec 9,00% des Pv) et les " Boulangeries " (8,10% des Pv). Le règlement total ou partiel des conflits a permis aux requérants de percevoir 421 672 467 de FCfa. Parmi ces conflits individuels, 656 cas ont été transmis au tribunal. Le rapport fait également état de 73 demandes d'autorisation de licenciement de délégués du personnel dont 71,23% refusées et 28,77% acceptées. Un pourcentage de 67,1% de ces conflits se justifie par des motifs disciplinaires, 31,5% par des motifs non disciplinaires. Par ailleurs, il a été enregistré 432 licenciements dont 37,73% pour motifs disciplinaires, 51,85% pour motifs non disciplinaires et 10,41% pour motifs non précisés. Ces licenciements ont été plus effectués par des établissements relevant de " L'agriculture, sylviculture et pêche " (29,16%), du " Commerce de gros et de détails, réparations de véhicules automobiles et de motocycles " (19,44%) et des " Activités d'hébergement et de restauration " (7,17%).

1320 déclarations d'Accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrées

En 2021, il a été noté 1320 déclarations d'Accidents du travail et de Maladies professionnelles dont 627 accidents du travail acceptés et 686 accidents du travail en instruction mais aussi une maladie professionnelle acceptée et six en instruction. Ces accidents du travail et maladies professionnelles ont plus touché les hommes (90,75%) que les femmes (9,31%). Heureusement, ils n'ont pas été d'une certaine gravité en ce sens que 99,84% d'entre eux sont sans incapacité physique partielle ou permanente (Ipp). Toutefois, il a été relevé 0,07% d'accidents avec Ipp et 0,07% d'accidents mortels. Les périmètres de Dakar avec 55,15%, de Richard-Toll avec 15,15% et de Thiès avec 11,81% concentrent l'essentiel des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles.