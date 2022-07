Sénégal: Sociétés d'électricité - Des experts listent les avantages et risques de la digitalisation

Des panélistes se sont penchés, lundi 18 juillet, sur la digitalisation et ses risques pour les sociétés d'électricité d'Afrique. Les différents intervenants ont invité ces entreprises à se tourner vers la digitalisation de leurs services tout en investissant dans la cybersécurité pour se prémunir des attaques des hackers.

La pandémie de Covid-19 a accentué le processus de digitalisation des services dans tous les secteurs d'activité. Cette question était, hier, au cœur d'un panel en marge du 20ème congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique (Asea) qui se déroule à Dakar depuis le 14 juillet 2022. Cette session, animée par des experts venus d'Afrique et d'Europe, a vu la présence des directeurs des sociétés africaines d'électricité.

En effet, face aux défis liés à la pandémie de Covid-19, la digitalisation s'impose pour les sociétés d'électricité. Cette numérisation, a renseigné Regis Le Drezen, Directeur général de Thinks Martgrid, permet d'optimiser le temps de coupure par an. Prenant l'exemple de son pays, la France, il a informé qu'en 30 ans de digitalisation, le temps de coupure a été divisé par 10. " La digitalisation permet de connecter plus et plus vite et moins cher. Il faut juste savoir injecter ce qui va être consommé et du coup d'optimiser les flux ", a expliqué le Dg de Thinks Martgrid. À son avis, c'est à travers la digitalisation que les pays africains vont amorcer le cap vers la transition énergétique.

Le Président de Marison Energy (États-Unis), Lamine Savadogo, dans son intervention, a invité les pays africains à prendre les devants dans cette course vers la digitalisation pour être plus compétitifs que d'autres pools industriels. À son avis, une électricité fiable à un prix compétitif est un facteur important pour attirer les investissements surtout dans un continent en développement. " Saisissons toutes les opportunités qu'offre le digital en faisant attention aux risques ", a conseillé Alexis Rechain, Directeur de Stratec-Arc.

Même si la digitalisation offre beaucoup d'opportunités, elle n'est pas sans risques, a toutefois précisé Lawrence Jones, Vice-président de Eei-International Programs. Avec les guerres d'accès à la donnée, les sociétés qui sont dans le processus de digitalisation sont exposées aux cyberattaques. Malheureusement, a déploré le Directeur général de Thinks Martgrid, Regis Le Drezen, beaucoup de ces sociétés ne sont pas préparées à la digitalisation.

En cas d'attaque de réseaux, beaucoup d'entre elles ne savent pas comment réagir. Pour lutter contre la cybersécurité, a souligné Le Drezen, les sociétés d'électricité doivent investir davantage dans la formation. Malheureusement, les investissements dans ce domaine sont encore insignifiants, surtout en Afrique. Il a indiqué que les sociétés membres de l'Asea investissent moins de 7 500 euros (environ 5 millions de FCfa) par an dans la cybersécurité.

" Pour lutter contre la cybersécurité, le budget nécessaire est estimé entre 0,3 et 0,5% du chiffre d'affaires. Ici, nous sommes à 0,004%. Il faudra investir 10 fois plus pour être dans ce standard. Cela montre que nous sommes relativement en retard sur les investissements à faire ", a-t-il regretté. Il a ainsi conseillé ces sociétés de mettre l'accent sur la formation des personnes qui s'occupent de la cybersécurité.

Aujourd'hui, la cybersécurité concerne toutes les sociétés du monde, a informé Harouna Bagayogo, Directeur général délégué Pôle systèmes informatiques de GS2E. En juillet 2019, City Power, la société chargée de l'alimentation électrique de Johannesburg a été victime d'une cyberattaque. Des hackers avaient crypté toutes les bases de données des applications et des réseaux de cette société pendant plusieurs heures.

Personne ne pouvait plus acheter de l'énergie entrainant des pertes estimées à 18 millions d'euros, soit environ 11,8 milliards de FCfa pour l'entreprise sud-africaine. " Aujourd'hui, la question n'est plus " est-ce que je suis une cible ". La question c'est : " Quand est-ce que je vais avoir un incident " ", a alerté M. Bagayogo, invitant les sociétés d'électricité à définir une vraie politique de cybersécurité basée sur des normes.

Qualité des services

Les sociétés africaines invitées à " harmoniser " leurs approches

Le président en exercice de l'Asea, Pape Mademba Bitèye a appelé, hier, les société d'électricité d'Afrique à " harmoniser " leurs approches pour pérenniser la qualité de service offert aux usagers.

Les directeurs des sociétés d'électricité d'Afrique ont tenu, hier, le Forum de leadership sur la transformation durable des institutions qu'ils dirigent. Cette rencontre, en marge du 20ème congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique (Asea), qui se déroule depuis le 14 juillet à Dakar, a été présidée par le Directeur général de la Senelec, Pape Mademba Bitèye, par ailleurs, président en exercice de l'Asea. Elle a regroupé tous les directeurs généraux de sociétés d'électricité présents au congrès de Dakar ainsi que des partenaires au développement dont la Banque africaine de développement (Bad). Ce Forum est une occasion pour les différents acteurs de réfléchir sur " les bonnes pratiques, les dernières tendances et les meilleures orientations " pour une bonne gestion du secteur de l'électricité en Afrique.

Face aux enjeux de l'heure marquée par la pandémie de Covid-19 qui sévit depuis plus de deux ans, les sociétés d'électricité africaines sont invitées à œuvrer ensemble dans une " approche coordonnée et harmonisée ". "L'union nous renforce individuellement et multiplie les perspectives de développement du secteur électrique continental. (... ). Les leaders que nous sommes doivent intégrer ce rationnel dans leur raisonnement et leur approche stratégique et cette rencontre de Dakar doit se dérouler dans cet esprit ", a appelé le Directeur général de la Senelec.

Pour permettre au continent africain de disposer de sociétés d'électricité performantes, Pape Mademba Bitèye a plaidé pour un " partenariat public-privé " plus efficace pour le financement des infrastructures électriques et un développement du capital humain.