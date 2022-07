Tunisie: Entre-soi ! ...

Le paysage politique n'est plus aujourd'hui un lieu de brassage social, économique, encore moins politique, mais un entre-soi. La complaisance, voire l'arrogance, de politiciens qui prétendent libérer la Tunisie des " bas fonds" n'ont pas de limites et dépassent les lignes rouges.

C'est notamment la thèse mécanique de certains acteurs qui ont leur propre entrée au monde politique. Le député de l'assemblée dissoute Maher Medhioub, spécialiste en la matière, a sévèrement averti sur les risques d'arrestation de Rached Ghannouchi, convoqué hier à comparaître devant le Pôle antiterroriste dans le cadre de l'affaire "Namaa Tounes". "Si tu touches au président du Parlement, ce sera la fi n de ton règne".

C'est en ces termes hostiles et sur un air méprisant qu'il a menacé le Président de la République. " Porter atteinte à Rached Ghannouchi, revient à déstabiliser le pays et à le plonger dans une crise profonde ", avertit- il encore. L'action politique devient ainsi un fonds d'investissement stratégique, un moyen de défi ance et d'ombrage. A méditer quand des hommes politiques croyant encore " se vendre " sont de retour dans la vallée fertile.

Contrairement à ce que leurs discours pourraient laisser croire, ils sont loin d'être pondérés. Ils portent la casquette des politiques des temps modernes, qui ont l'art d'amadouer le peuple en lui faisant croire qu'ils souhaitent prendre en compte ses aspirations et ses attentes. En réalité, ils militent pour que les Tunisiens et les Tunisiennes soient acquis à leurs positions. Leur prétendue synthèse est en fait des promesses sans actes qui riment avec des pratiques antidémocratiques.

L'on ne s'étonne guère, par conséquent, que de pareilles prises de position soient de moins en moins crédibles, de moins en moins fi ables... La théorie du complot, voilà un mal qui ne cesse de traverser les époques et qui s'invite de plus en plus dans le paysage politique. Pourtant, l'assaut a bel et bien été lancé et les Tunisiens ont aujourd'hui un regard différent sur les héritiers illégitimes de la Révolution, sur les déboires de la décennie noire de l'histoire de la Tunisie. Le monde politique devait forcément lui aussi fi nir par les considérer d'un autre œil. Que ce soit à court ou long terme, on n'a pas à s'inquiéter, même si dans l'immédiat, n'importe qui continue à faire n'importe quoi, même si la prolifération des intrus et des médiocres risque encore de ne pas favoriser les solutions les plus adéquates et les mieux indiquées. Il ne serait plus difficile de séparer le bon grain de l'ivraie et cela risque d'être encore pire pour tous ceux que les Tunisiens ont fi ni par déconsidérer et déprécier...