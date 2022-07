Tunisie: Siliana - - Un ingénieur agronome réalise un exploit - Dans le domaine de l'oléiculture Quand la volonté des hommes surpasse tout

27 mille arbres fruitiers et de pieds d'olivier ont été plantés par un ingénieur agronome dans la zone de Roumani, gouvernorat de Siliana. Un exploit sans précédent

Un ingénieur agronome, répondant au nom de Mokhtar Fraihi, âgé de plus de 70 ans, a réalisé un grand exploit en plantant 27 mille oliviers et autres arbres fruitiers par ses propres mains et ses moyens financiers personnels, sans crédit aucun, sur des terres domaniales situées dans la localité de Roumani, non loin de Siliana, et s'étalant sur 134 ha, qui lui ont été attribuées en 1987 à titre de lot de technicien .

Aujourd'hui, devant l'étendue des réalisations et la beauté des lieux, au demeurant somptueux et transformés en un véritable Eden où il fait bon vivre, Mokhtar jubile devant ses oliviers d'un vert paradis introuvable ailleurs, en raison de la forte sécheresse qui prévaut actuellement dans le pays et surtout dans ces contrées de la Tunisie septentrionale où la chaleur est intenable aussi bien pour les hommes que pour la flore ou la faune sauvage, se disant aussi exalté par l'état de ses plants qui s'étendent à perte de vue et même sur des monts abrupts transformés en oliveraies très rentables.

Et justement, en parlant de rendement par quintal d'olive en graine, ils sont, pour lui, plus qu'alléchants, tant ça monte jusqu'à 36 litres, un exploit jamais réalisé par d'autres producteurs, non seulement à Siliana, mais partout ailleurs.

Sur les 27 mille plants, 13 mille sont des pieds d'olivier, le reste est réparti entre amandiers, et figuiers et autres abricotiers et cerisiers.

Certains arbres fruitiers sont même offerts, à longueur d'année, charitablement aux passagers et aux voisins, en signe de gratitude au divin qui, reconnaît-il, lui a donné la capacité de se déployer et de s'adapter à ce milieu jugé d'abord hostile, mais dont il ne veut plus se départir, à la vie, à la mort. Notre ingénieur principal a également tout fait pour transformer la forêt de pins d'Alep qui couvrait ses terres en une oliveraie où se côtoient les variétés de Chetoui, Jarboui Meski et Chemlali pour ne citer que ceux-là, dans un foisonnement de plants verts qui s'enchevêtrent avec les plants de la sulla fourragère et de la coriandre que l'un des experts en agronomie est venu expérimenter sur ses terres,

Hélas ! soupire-t-il, la mort dans l'âme, l'Etat a manqué à ses devoirs envers la région, car l'infrastructure fait toujours défaut et tous les gouvernements qui se sont succédé depuis l'Indépendance n'auraient pas tenu leurs promesses au sujet de son aménagement, estimant qu'un tronçon de trois kilomètres, non aménagé, rend les lieux hostiles, notamment l'hiver, et pousse certaines familles à recourir à l'exode rural et, donc, à quitter les lieux.

L'histoire retiendra, aussi, selon ses dires, que la région est riche en gaz et en pétrole... Il pointe du bout du doigt un forage abandonné après l'avènement de la révolution, alors qu'il renfermerait du pétrole et du gaz. L'omerta au sujet de ce site et les 17 autres forages, qui auraient été programmés dans le voisinage, est totale, affirme-t-il.

Si la route venait à être aménagée, la région pourrait devenir, selon lui, un centre d'attraction pour l'investissement, surtout qu'il envisage de créer quatre forages d'eau pour irriguer ses plantations moyennant un système goutte-à-goutte gravitaire, et pourquoi pas ne pas créer une huilerie et un centre de distillation des plantes médicinales, d'autant que les Japonais auraient accepté de financer un projet pour faire employer 150 personnes contractuelles.

La région serait aussi bonne pour la construction d'un gîte rural tant les magnificences naturelles y sont exaltantes pour le visiteur et que l'homme paraît rajouter à la nature.

Tout déterminé qu'il est, notre interlocuteur ne compte pas abdiquer devant les caprices de la nature et des autorités car, pour lui, ses terres génèrent de l'argent propre et abondant, un bienfait qu'il n'est pas près d'abandonner de sitôt.