Ile Maurice: Le PMO cherchait des infos sur le "transit traffic" du câble...

Ce qui n'a pas été produit hier, par l'opposition, c'est le questionnaire joint aux lettres du bureau du Premier ministre, les 21 octobre et 22 décembre, demandant des informations sur la landing station du câble à fibre optique sous-marin de Baie-Jacotet. Or, certaines portent sur le "transit traffic", soit le trafic Internet qui n'est pas destiné à Maurice...

De ce questionnaire, c'est la septième question de la partie technique qui intrigue. Après la question sur la bande passante des câbles et celle concernant la bande passante allouée à Mauritius Telecom, le département de sécurité du bureau du Premier ministre a aussi cherché à savoir quel pourcentage de cette bande passante est alloué au trafic entrant et sortant à Maurice. Mais pas que. Il est aussi question du trafic en transit.

"Of the bandwidth that MT has access to, what percentage is (i) incoming trafic, (ii) outgoing trafic; and (iii) transit trafic", peut-on lire dans le questionnaire. Cette question fait sourciller plus d'un, d'autant plus que la semaine dernière, à l'Assemblée, Pravind Jugnauth a révélé qu'à travers ces lettres, son bureau ne cherchait qu'à connaître la localisation des câbles, les mesures de sécurité, le personnel employé et les informations techniques, sans donner plus de détails sur ces informations. Le questionnaire fait aussi état de questions assez pointues, comme celle portant sur la technologie utilisée pour la réduction de bruit dans le trafic de données. Ou encore le nombre de câbles qui arrivent à Baie-Jacotet, la longueur totale de chaque câble et leur landing station respective avant et après Maurice.

Le PMO cherchait aussi à savoir quels opérateurs utilisent les câbles et par la suite, si un audit technique est réalisé et à quelle fréquence.