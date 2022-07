Ile Maurice: Hausse de l'électricité - L'URA communiquera après l'approbation des changements de tarifs

Les tarifs du courant majorés de 30 %, aurait proposé la direction du Central Electricity Board (CEB) à son conseil d'administration. En attendant, même si le quantum n'est pas encore connu, les consommateurs ont intérêt à préparer leur portemonnaie car d'ici quelques semaines, ils devront débourser plus pour leur électricité.

L'Utility Regulatory Authority (URA) entame, depuis lundi des consultations avec les parties prenantes clés après que le CEB a soumis au régulateur une demande de majoration des tarifs d'électricité, le 24 juin. Le ministre des Services publics, Joe Lesjongard, avait déjà donné le ton, le 5 mars, en déclarant que le CEB travaillait sur une nouvelle grille tarifaire.

La faute à la guerre Russie-Ukraine, qui a entraîné une hausse du prix du pétrole. Précisons cependant que celui-ci est revenu à la baisse actuellement. Le CEB, avait-il argué, utilise l'huile lourde pour produire l'électricité. De plus, il y a eu les pertes accumulées pendant la période du Covid-19, où les amendes avaient été annulées et une catégorie de consommateurs exemptés de paiement pour les mois de mars et avril 2021 ; d'autres avaient obtenu un rabais de Rs 200 sur ces mêmes factures. Puis, un subside de 10 % a été accordé à 80 % des abonnés du CEB dès janvier 2022 sur un an. De toute façon, avait précisé Joe Lesjongard, si jamais augmentation il y a, les familles les plus vulnérables seront protégées, mais "nou pansé ki pou kapav siport enn ogmantasion si bizin, pou éna konsidérasion pou sa". Le CEB viendra de l'avant avec des recommandations, avait-il conclu.

Depuis la promulgation de l'Electricity Act 2005 et de la Central Electricity Board (Amendment) Act 2020, il revient à l'URA de réviser et de valider les propositions de tarifs d'électricité à travers de nouveaux contrats d'achat d'électricité (PPA) ainsi que le montant final réclamé aux consommateurs. Le régulateur tranchera sur une éventuelle hausse. C'est ce qu'avait également annoncé le ministre de l'Énergie à la presse, le 17 avril. "Nous avons donné les pleins pouvoirs à l'URA. Pour toute augmentation à l'avenir, il faudra obligatoirement passer par l'URA. Elle est équipée pour analyser les requêtes." Selon le ministre, l'instance régulatrice devra donner son aval pour toute hausse des tarifs d'électricité. "Le CEB devra venir de l'avant, chiffres à l'appui, pour justifier cette hausse. Et l'URA donnera son aval."

Évaluation préliminaire

Lors des réunions avec les parties prenantes qui s'achèveront le 22 juillet, une version abrégée de la grille tarifaire leur sera présentée. Elles devront soumettre leurs commentaires et observations sur ces nouveaux tarifs qui seront ensuite inclus dans l'analyse détaillée finale et la prise de décision sur la demande du CEB. Place ensuite au Technical, Licensing & Tariff Committee, qui examinera les propositions sur la nouvelle grille tarifaire et fera part de ses recommandations au conseil d'administration de l'URA pour son aval. Le comité pourrait également faire une analyse plus poussée avant de soumettre ses recommandations. Il reviendra aux commissaires de l'URA de prendre la décision finale sur l'ajustement de la grille tarifaire. Les nouveaux prix seront annoncés et publiés dans la Government Gazette.

Selon le calendrier de travail, le 28 juin, le régulateur a dû effectuer une évaluation préliminaire de chaque élément des besoins en revenus proposés par le CEB. Le 1er juillet, l'URA a eu une session de validation technique avec le CEB et discuté des observations et questions sur l'application de la demande tarifaire, déposée par l'organisme. Avec la hausse imminente de l'électricité, la ceinture des consommateurs se rétrécit davantage.