Cote d'Ivoire: Label des consommateurs africains - La société Victoire Immobilier désignée meilleur promoteur immobilier

Au bout de l'effort, la récompense. Mercredi 13 juillet dernier, l'entreprise Victoire Immobilier a raflé le prix du meilleur promoteur immobilier, au cours de la cérémonie de distinction des meilleures marques et services commercialisés en Côte d'Ivoire, au Sofitel hôtel Ivoire à Cocody.

Un événement organisé par Le Label des consommateurs africains qui a réuni, ce jour-là, un beau monde. "C'est une grande distinction qui vient confirmer le sérieux de notre travail et la responsabilité que nous avons de maintenir un service de qualité, mais aussi et surtout de continuer à tenir nos engagements auprès de tous nos partenaires. Toute la gloire revient à Dieu", s'est réjoui Arnaud Essoh, l'administrateur général de Victoire Immobilier, peu avoir après reçu son trophée. Au total, 45 marques de produits et services commercialisées en Côte d'Ivoire ont été distinguées.

Ces lauréats, selon Wilfried Stéphane, Directeur commercial chez Le Label, entreprise promotrice du prix en Côte d'Ivoire, ont été sélectionnés, au terme rigoureux articulé en trois étapes : le passage devant le Comité d'Ethique, le vote en ligne et l'enquête terrain auprès des consommateurs. " C'est en moyenne 15.000 consommateurs qui sont sondés chaque année, et pour être élu Label des consommateurs africains, il faut avoir une moyenne d'au moins 16 sur 20", a-t-il précisé.

De son côté, le représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a exhorté les structures primées à " poursuivre des efforts pour l'amélioration et la diversification de leurs produits". Faut-il le souligner, c'est la deuxième récompense que glane Victoire Immobilier, en moins d'un an. En mars dernier, l'entreprise citoyenne spécialisée dans l'aménagement et la vente de terrains en Côte d'Ivoire (avec des succursales à Bouaké, à Yamoussoukro, au Burkina Faso et en France) avait reçu le 1er prix de la qualité de l'accueil du secteur de l'immobilier, pour la qualité de ses services d'accueil, à l'occasion de la 3ème édition des "Pépites de l'accueil" tenue à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire.

A cela s'ajoutent plusieurs prix internationaux dont " Star for leadership in quality ", dans la catégorie Or à Paris en France, les 30 juin et 1er juillet 2018 ; un award " The Bizz ", à Hong Kong en 2019. Notons que Victoire Immobilier pilote, depuis le début de l'année, au moins 35 projets immobiliers et fonciers (Songon M'Brathé, cité du bonheur à Grand-Bassam, ville verte d'Andou M'Batto, Bessikoi dans la zone du nouveau CHU d'Angré) ; dont 18 déjà livrés, 4 en cours de livraison et 13 autres en voie de commercialisation.