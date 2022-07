Burkina Faso: Education - Le gouvernement se penche sur la formation à distance

Les acteurs de la formation professionnelle se sont mobilisés massivement pour le forum.

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a présidé la cérémonie d'ouverture du forum des écoles et centres de formation professionnelle de l'Etat, le vendredi 15 juillet 2022, à Ouagadougou.

Le Burkina, à l'instar d'autres pays, s'est mis en ordre de bataille : celui de la digitalisation de son système éducatif. C'est dans cette optique que le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a lancé le forum des écoles et centres de formation professionnelle de l'Etat, le vendredi 15 juillet 2022, à Ouagadougou. Un forum organisé sous le thème " La formation à distance : enjeux et perspectives pour les établissements de formation professionnelle de l'Etat ".

Cette thématique est en parfaite corrélation avec l'objectif visé par ce forum qui, selon les propos du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, est de permettre aux participants d'échanger sur les enjeux et les perspectives de la formation à distance. Et par ricochet leur permettre de s'approprier le mécanisme et de dégager les défis et les perspectives de la formation à distance pour ces établissements.

Le secrétaire permanent de la coordination des écoles et centres de formation professionnelle de l'Etat, Emmanuel Nignan dans la même logique, a indiqué que cette thématique pourrait intéresser les écoles et les centres de formation professionnelle du Burkina, au regard des crises sécuritaire et sanitaire qui réduisent la mobilité des acteurs de la formation professionnelle. Pour Emmanuel Nignan, la formation à distance est une alternative à ce problème.

" C'est une formation qui n'exige plus le présentiel, elle permet de prendre les enseignements depuis son domicile ", a-t-il déclaré. M. Nignan a assuré que le forum aura un accompagnement technique avec l'appui et l'expertise de l'université virtuelle et de l'académie de police qui sont déjà sur ce terrain. Le secrétaire permanent de la coordination des écoles et centres de formation professionnelle de l'Etat est convaincu que cette formation à distance permettra aux Burkinabè d'avoir des enseignements de qualité sans besoin de se rendre en Occident.