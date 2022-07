Maroc: Au Sommet des affaires États-Unis-Afrique- Kamala Harris annonce une bonne nouvelle aux dirigeants africains

A la faveur du sommet des affaires Etats-Unies – Afrique qui a lieu du 19 au 22 juillet 2022 à Marrakech, au Maroc, la Vice- présidente Kamala Harris a fait une importante intervention par vidéo. Dans celle-ci, elle a annoncé la tenue du prochain du Sommet des dirigeants américains pour l'Afrique. « La vice-président Kamala Harris a annoncé que le Sommet des dirigeants américains pour l'Afrique se tiendrait à Washington, Dc, du 13 au 15 décembre 2022 », indique notre source présente à la rencontre qui a lieu en ce moment au Maroc.

Avant d'ajouter : « L'annonce a été publiée simultanément par la Maison Blanche dans un communiqué du président Joe Biden » Il est bon rappeler que le président Barrack Obama avait accueilli le premier sommet américain des dirigeants africains en 2014 ; précisément les 5 et 6aout de la même année et 47 dirigeants africains avaient été conviés. Cette rencontre, le chef de l'exécutif américain d'alors l'avait appelé de tous ses vœux, au terme de sa tournée africaine en juin 2014.

Ce sommet visait à « renforcer les liens avec l'une des régions les plus dynamiques » du monde, avait déclaré le porte-parole de la présidence américaine, Jay Carney. Le but était également de faire « progresser les objectifs de l'administration en matière de commerce et d'investissement en Afrique et mettre en évidence l'engagement des États-Unis envers la sécurité de l'Afrique, le développement de la démocratie et de ses habitants » La rencontre visait, selon la Maison Blanche, à renforcer les liens des États-Unis avec « l'une des régions les plus dynamiques » du monde.