Cote d'Ivoire: Football - Seko Fofana va retrouver la sélection ivoirienne

Vingt-deux mois après sa dernière apparition, Seko Fofana fera son grand retour avec les Eléphants. Le milieu de terrain de 27 ans du Racing club de Lens (France) va retrouver la sélection nationale lors de la prochaine trêve internationale, en septembre 2022.

Un retour annoncé qui vient confirmer les confidences faites récemment par le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF). "Nous sommes sur la bonne voie et nous sommes très confiants pour la suite. Le retour de Seko est acté. Soyons juste patients", confiait Yacine Idriss Diallo. Aujourd'hui, le dossier est bouclé et Seko Fofana retrouvera ses coéquipiers pour le compte des 3e et 4e journées des qualifications de la CAN 2024.

Il a donné son accord pour faire partie du groupe de Jean-Louis Gasset. L'annonce a été faite par le site de la Fédération qui indique que cette décision du vice-capitaine des Sang et Or est intervenue à la suite de la rencontre qu'il a eue, ce vendredi 15 juillet 2022 à Rodez dans l'Aveyron, avec le sélectionneur national. Seko Fofana, poursuit le site, s'est dit " s'est dit heureux et motivé de retrouver bientôt les Éléphants".

Jean-Louis Gasset a entrepris de rencontrer tous les joueurs ivoiriens susceptibles d'apporter une plus-value à la sélection nationale qui prépare activement la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée en Côte d'Ivoire.

Appelé en septembre 2021 par le sélectionneur Patrice Beaumelle pour les matches des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l'ancien joueur d'Udinese avait fait le choix de se concentrer sur son club. Absent du groupe pour la CAN en janvier-février 2022 au Cameroun, Seko Fofana a décidé enfin de répondre à l'appel de la patrie. Sa dernière apparition avec les Eléphants remontent à septembre 2019.