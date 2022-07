Togo: La liberté d'expression a des limites

Dans un contexte marqué par des attaques ignobles, des photos et images attentatoires à la dignité des personnes disparues et affligeantes pour les familles endeuillées sont publiées sur les réseaux sociaux et dans certains journaux, déplore un communiqué publié mercredi par le gouvernement.

'Ces agissements sont indécents et heurtent profondément la conscience humaine. Ils sont foncièrement contraires aux règles et valeurs sociales et morales', souligne le texte.

Ces comportements constituent des infractions punissables conformément aux dispositions du code pénal.

L'exercice de la liberté d'expression ne saurait justifier des déviances et abus, rappelle le gouvernement.