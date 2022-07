Sénégal: ClimBeR, une nouvelle initiative pour améliorer la résilience des agriculteurs

Dakar — Le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) a lancé ClimBeR, une nouvelle initiative visant à faire face aux effets négatifs du changement climatique sur l'agriculture et la croissance économique, en améliorant la résilience de milliers de petits agriculteurs.

Le Projet ClimBer (Renforcement de la résilience systémique face à la variabilité et aux extrêmes climatiques) est mis en œuvre dans 4 pays d'Afrique (Sénégal, Maroc, Zambie et Kenya), 1 pays de l'Amérique centrale (Guatemala) et 1 pays de l'Asie du Sud-Est (Les Philippines).

L'atelier de lancement officiel de cette nouvelle initiative du CGIAR s'est tenu, mardi, à Dakar, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable et l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

"Cette initiative permettra au CGIAR de travailler avec des partenaires sénégalais pour amener les innovations à l'échelle afin que les agriculteurs puissent mettre en œuvre des actions pour réduire les impacts négatifs de la variabilité et des extrêmes climatiques sur leurs moyens de subsistance", a expliqué la Responsable de l'initiative ClimBeR, Ana Maria Loboguerrero.

S'exprimant à l'occasion de l'atelier de lancement de l'Initiative CimBeR au Sénégal, elle a souligné que "ClimBeR travaillera avec ses partenaires sur l'amélioration des stratégies de l'eau dans l'agriculture afin de permettre aux agriculteurs de mieux résister aux sècheresses".

ClimBeR "fournira en temps opportun des services d'information numérique permettant de réduire les risques agricoles et facilitera la compréhension des risques liés à la sécurité climatique et identifiera les voies vers plus de résilience face à ces risques", a-t-elle ajouté.

Ana Maria Loboguerrero a également ajouté que l'initiative renforcera les systèmes d'alerte précoce permettant de fournir des réponses plus rapides et mieux coordonnées face aux défis climatiques.

"Néanmoins, les solutions d'adaptation au changement climatique doivent aller au-delà de la technologie et prendre en compte les conséquences sociales et environnementales et économiques", a-t-elle indiqué, ajoutant que "les interventions isolées ne suffisent plus".

"C'est pourquoi les chercheurs et les partenaires de ClimBeR se concentreront sur l'adaptation transformatrice et s'attaqueront aux causes profondes de la vulnérabilité, en particulier chez les femmes et les jeunes", a-t-elle expliqué.

"Ces efforts d'adaptation contribueront à réaliser les priorités du PSE et du Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise afin que les agriculteurs sénégalais puissent s'adapter au changement climatique et construire un avenir juste et durable", a-t-elle dit.

Le représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Dr.Mohamadou Lamine Dia, a déclaré que "le besoin d'une stratégie dans ce domaine, s'inscrit parfaitement dans une logique de satisfaction de la demande que suscite la nouvelle dynamique de développement du secteur agricole dans un contexte de pluralité des offres de services et de diversité des produits".

Selon lui, l'initiative ClimBeR vise à transformer la capacité d'adaptation au climat des systèmes alimentaires, terrestres et hydriques dans six pays à revenu faible et intermédiaire dont le Sénégal.

"Elle permettra ainsi d'augmenter la résilience des systèmes de production des petits exploitants pour résister aux graves effets du changement climatique tels que la sécheresse, les inondations et les températures élevées", a-t-il fait savoir.