Cameroun: Modernisation MRC à l'Ouest - Me André M. Tassa se repositionne à la tête de la Fédération régionale

Il a remplacé Christophe Kamdem, décédé le 31 juillet 2019. Et entend continuer comme secrétaire de la Fédération régionale du MRC suite aux votes des délégués le 31 juillet prochain. " Avant, je ne faisais pas de la politique. Je n'avais jamais milité pour une formation politique. C'est avec le Mrc et Maurice Kamto que j'ai pris pour la première fois de ma vie, une carte de parti. Et je crois foncièrement aux cinq piliers évoqués pour le Renaissance du Cameroun ".

Cette déclaration est de Me André Marie Tassa, secrétaire de la Fédération régionale du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun(Mrc) à l'Ouest. Pour la petite histoire, la vacance observée à la tête du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a pris fin le jeudi 31 Octobre 2019. Maitre André Marie Tassa, avocat au barreau du Cameroun, a été désigné ce jour comme nouvel homme fort de cette formation politique dans la région de l'Ouest. Il a été installé au cours d"une cérémonie sobre tenue dans les locaux de l'Hôtel Imperial à Bafoussam et présidée au nom du directoire national du Mrc, par Tiranne Noah, 2eme vice-président national du parti du Pr Maurice Kamto.

Il ainsi inauguré une ère marquée sous le double signe de la modernisation des mécanismes de fonctionnement du parti au niveau régional et de l'exigence de sincérité et de loyauté dans toutes nos démarches internes ou externes. En effet, comme le rappelle-t-il à l'occasion des opérations de renouvellement des organes de base du Mrc à parti du 23 juillet prochain, il inscrit sa trajectoire sous le sceau de la démocratie interne.

Le degré d'inclusion des membres du parti dans la prise de décisions et les délibérations au sein du parti, et les méthodes employées à cet égard sera renforcé. La promotion au niveau de chaque structure de base du parti des compétences politiques des citoyens ou la formation des représentants plus compétents qui, à leur tour, assurent l'élaboration de programmes plus solides et de meilleures politiques rentrent dans notre logique. Il sera question pour Me Tassa et son équipe de mobiliser et de fédérer les intelligences qui peuvent donc faire des propositions et ou apporter des contradictions aux décisions et aux actions du pouvoir en place.

Conscients que la manifestation de la démocratie interne au sein du Mrc à l'Ouest est indispensable au fonctionnement du système démocratique parce qu'il présente plusieurs rôles importants, il compte sur le soutien et l'adhésion de toutes les couches sociales: le débat contradictoire, l'animation de la vie politique, le choix des leaders politiques qui doivent diriger, conquérir et exercer le pouvoir afin de mettre en place les programmes politiques.

Suivant cette vision, chaque fédération communale, chaque unité du Mrc dans la région de l'Ouest sera le reflet des principes de " démocratie participative et de bonne gouvernance ". Avec le soutien de tous les militants de base et celui des membres du Directoire National, Me André Marie Tassa entend, pour le prochain mandat, offrir une nouvelle physionomie au Mrc à l'Ouest. " Nous projetons un modèle promoteur de la différenciation et de l'excellence compétitive qui crie un climat interne favorable à l'apprentissage, l'innovation, l'efficacité, la qualité et l'amélioration en continue de notre performance.

Nous sommes persuadés de la nécessité de protéger et de gérer de la meilleure façon notre capital humain, en attrayant et en gardant les ressources humaines qualifiées et motivées.", explique-t-il. " Nous voulons assurer une meilleure qualité de vie aux générations actuelles et futures. Nous sommes persuadés que la fermeté de notre engagement et de notre vision et stratégie de durabilité constitue la plus sure des garanties pour gérer les risques et d'en assurer leur solidité et le succès de la société ", s'engage l'avocat. Et de poursuivre : " Avec vous, militants du Mrc à l'Ouest, nous voulons consolider notre engagement, en particulier dans les domaines du social, du culturel, de l'éducation, de la formation et de l'environnement. "

Contre une poignée de prédateurs cupides

Pour ce faire, souligne Me André Marie Tassa, il est impératif que la gestion de la Fédération Régionale du Mrc à l'Ouest reste basée sur une logique de délégation des objectifs et des responsabilités par leur déclinaison, au regard des finalités de notre Mouvement.

Dans cette logique, il est soutenu par Dr Siméon Kuissun vétéran de la lutte nationaliste camerounaise en qualité d'ancien secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun(Upc) : " L'objet de la lutte des progressistes camerounais aujourd'hui est de libérer le jeu démocratique en chassant du pouvoir ceux qui le bloquent.

L'action politique que mènent les militants progressistes camerounais a pour but le parachèvement des indépendances truquées du 1er janvier 1960 et du 1er octobre 1961, en vidant ce contentieux historique pour enfin permettre à notre pays de commencer à travailler à la satisfaction des besoins de ses citoyens. Par son courage, son patriotisme et son sens de l'intérêt général, Maurice KAMTO montre qu'il est le leader de cette dynamique gagnante", soutient ce médecin, inscrit dans la liste de Me André Marie Tassa comme secrétaire adjoint.

Sans ambages, le docteur en médecine se manifeste contre cette politique dirigée par une poignée de prédateurs cupides regroupée au sein du RDPC a conduit notre pays à la ruine que chacun peut constater. Autre homme à la poigne de la liste de Me André Marie Tassa, c'est André Téné, enseignant de philosophie et ancien prisonnier politique.

Dans une missive, l'enseignant à la retraite, arrêté à Bafoussam le 26 janvier 2019 et incarcéré depuis 7 mois à la prison de Kondengui, revient sur les conditions de son arrestation ainsi que celles de ses camarades, leur transfert dans des conditions choquantes à Yaoundé et puis, les mois passés à la prison centrale de Yaoundé.

"Si je dois être fusillé sur la place publique, j'irai à la potence les yeux ouverts. En effet, c'est au champ de bataille que j'aurai eu l'opportunité de passer le témoin à une nouvelle génération de défenseurs des droits de l'homme, donc de la justice", indique celui qui se considère comme un "détenu politique".

A propos des marches pacifiques initiées par son parti, André Téné estime que "le MRC, comme Jésus, comme GANDHI, comme Martin Luther KING a choisi pour méthode de lutte la non-violence. Celle-ci exige de ses adeptes qu'au cours des combats, ils ne posent aucun acte susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique et/ou morale de l'adversaire."Tamtoum Dieudonné, Tamkou Ngouo, (actuellement à la prison de Bafoussam), Me Kenmogne Fongué Adèle, Meudjé Colette, Dafem Roger, Mukam Signé,Mbieda Laurent,Kuetche Tzonang,Ngompé Fotso Elie,Nodjona Kamdoum,Fotso Christophe,Ngako Bernard, Ngouadjo Landy accompagnent Me André Marie Tassa dans cette opération de modernisation-avec intégrité- du Mrc à l'Ouest.