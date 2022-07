Afrique Centrale: L'Archevêque Rugambwa à l'Assemblée de l'ACERAC - "Les Évêques doivent être les porte-parole et les défenseurs de la jeunesse auprès des gouvernements et de la société"

Mongomo — "L'épiscopat d'Afrique centrale se fait le porte-parole et l'infatigable défenseur de la jeunesse auprès de leurs gouvernements et sociétés respectifs, en attirant l'attention sur la réalité du phénomène migratoire qui voit les jeunes en première ligne, surtout comme victimes". C'est l'invitation lancée par Mgr Protase Rugambwa, au nom de la Section pour la première évangélisation et les nouvelles églises particulières du Dicastère pour l'évangélisation, à l'Assemblée plénière de l'Acerac (Association des Conférences Episcopales de la Région de l'Afrique Centrale). L'Acerac, créée en 1989, regroupe les évêques du Cameroun, du Tchad, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine et du Congo.

L'Assemblée 2022, qui se tient à Mongomo, en Guinée équatoriale, du 17 au 24 juillet, a pour thème " Le phénomène de la migration des jeunes : le cas de l'Afrique centrale ", un sujet jugé " essentiel et d'actualité " par l'Archevêque, qui fait suite aux thèmes abordés lors du dernier Synode des Évêques sur les jeunes, dans les années 2018-2019, repris par l'exhortation apostolique Christus vivit du Pape François.

Face au phénomène de la migration, a souligné Mgr Rugambwa, il est nécessaire "d'aider les jeunes d'Afrique centrale à ne pas se gaspiller, mais plutôt à façonner une identité qui valorise leurs origines, leur culture et leur religiosité, dans la rencontre avec de nouveaux modèles et schémas culturels et religieux. Toute l'Église, à commencer par nous les pasteurs, doit s'engager à faire face à ce phénomène migratoire, en évaluant ses éléments positifs et négatifs."

Dans son discours, Mgr Rugambwa a exprimé son appréciation pour la bonne collaboration qui lie le Dicastère pour l'Évangélisation, en particulier la Section pour la Première Évangélisation et les nouvelles Églises particulières, et les six Conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale, dans la mission évangélisatrice de l'Église universelle. Il les a ensuite exhortés à poursuivre sur cette voie selon l'impulsion synodale voulue par le Saint-Père, "en travaillant ensemble, même dans cette phase de changements (réformes), tant dans l'Église que dans la Société".

L'archevêque a ensuite insisté sur la priorité d'une formation adéquate des agents pastoraux, car "tous les baptisés doivent être préparés à devenir des disciples missionnaires, y compris les jeunes d'aujourd'hui et de demain". Les jeunes en particulier "sont une force précieuse pour les activités missionnaires et la croissance de l'Eglise", leur formation adéquate est donc fondamentale pour une évangélisation efficace ad intra et ad extra, c'est-à-dire dans l'Eglise et dans la Société. Cette formation est assurée par la Sainte Enfance, à travers les Œuvres Pontificales Missionnaires, puis par les Associations et Mouvements Ecclésiaux, ainsi que par les centres et instituts éducatifs.

Cependant, comme le dit le Saint-Père dans l'Exhortation Christus vivit (n° 144), tout en se projetant dans l'avenir, les jeunes ressentent en même temps un fort désir de vivre dans le présent. "Nous avons la tâche de soutenir ce désir, de l'accompagner avec soin", a souligné l'archevêque. En effet, nous faisons appel aux institutions ecclésiastiques susmentionnées, en essayant toujours de promouvoir et de soutenir des activités intéressantes pour les jeunes.

Et nous comptons toujours sur l'engagement des familles, des pasteurs, des personnes consacrées et de tous les fidèles adultes". Mgr Rugambwa a conclu son discours en souhaitant que les travaux de l'Assemblée plénière soient fructueux et en invoquant "la guidance de l'Esprit Saint pour un esprit missionnaire renouvelé parmi les jeunes de la région d'Afrique centrale".