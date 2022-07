Cote d'Ivoire: Formation et insertion professionnelle - Des chefs d'entreprise du Club Abidjan ville durable s'engagent à recruter des jeunes

Le Club Abidjan ville durable (Cavd) et le ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage ont signé le 13 juillet 2022, au lycée technique de Cocody, un accord de partenariat. Selon les termes de cette convention, les 82 membres du club, tous des chefs d'entreprise, se sont engagés à recruter des jeunes sans qualification aujourd'hui, qui vont, grâce au ministère, acquérir une formation de technicien en France.

"Cet accord va démarrer par le recrutement en fin d'année, d'une trentaine de jeunes dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Je remercie particulièrement les entreprises du Club qui se sont engagées à recruter après la formation, à savoir Nicolas de Roquefeuil de Setao, Stéphane Muth de Sogea Satom, Issouf Sié de Brl et Sicma ", s'est réjoui Guillaume Herry, président de Cavd.

Tout en soulignant que les jeunes qui vont être formés, obtiendront un emploi pérenne dans une entreprise du Club. La formation de ces jeunes sera confiée à Expertise France.

Pour cela, l'association a signé un accord avec cette agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique. Qui a présenté les différents projets de formation et d'insertion mis en œuvre par d'autres acteurs, partenaires du Club.

Quant au Group Duval, il a dévoilé son programme d'appui aux filières du bâtiment du Centre d'enseignement technique de Bonoua. L'Inp-Hb a également présenté son nouveau Master Transport et aménagement urbain financé par la Banque mondiale.

Le ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, N'Guessan Koffi, a d'abord exposé son ambition pour la formation et l'insertion de la jeunesse, et les actions qu'il entend entreprendre pour la réaliser.

Le ministre a évoqué son projet de formation de cohortes de jeunes ivoiriens sans qualification dans les établissements techniques d'excellence en France afin qu'ils deviennent l'élite des techniciens ivoiriens et les futurs formateurs des jeunes du pays.

"Cette Convention précise l'engagement du ministère à assurer avec ses établissements partenaires, la formation de qualité d'une première cohorte de jeunes et l'engagement du Cavd à les recruter. Ces jeunes qui complèteront leur formation par la pratique du terrain en entreprise, constitueront plus tard un vivier de personnes ressources au service des formations délocalisées ", a salué le ministre.

Cet afterwork du Club Abidjan ville durable consacré à la mutualisation des actions des secteurs public et privé en faveur de la formation et de l'insertion professionnelle s'est achevée au lycée technique d'Abidjan par la présentation du projet Vet Tool Box de formation-insertion de Expertise France et l'Union européenne.