Afrique: Mesures de précaution au Sud-Kordofan pour éviter la reproduise des événements du Nil Bleu

Kadugli — Le Comité de sécurité de l'État du Sud-Kordofan a tenu une réunion d'urgence au secrétariat du gouvernement à Kadugli, dirigée par le Wali par intérim, Musa Jabr Mahmoud, pour discuter des mesures de sécurité sur la manière de mettre en œuvre un plan sécuritaire afin d'éviter la phénomène croissant de violence et de combats tribaux après le contexte des événements récents dans l'État du Nil Bleu.

La réunion avait appris de plusieurs orientations liées au renforcement de la situation sécuritaire dans l'État et des mesures préventives, des axes d'épandage, l'augmentation des points focaux, les assurances, en plus d'un plan d'organisation des marchés et les routes en coordination avec le comité de sécurité de localité de Kadugli.

Le directeur de la police d'État a indiqué que l'État était exempt de tout affrontement ou violence de nature similaire à ce qui s'est passé à Damazin, soulignant la stabilité et le calme des conditions de sécurité dans l'État, et a annoncé le lancement de la mise en œuvre du plan de sécurisation de la saison agricole et de prévention des frictions entre agriculteurs et éleveurs.