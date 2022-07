Sud-Soudan: SUNA interviewe l'ambassadeur de la République du Soudan du Sud

interview

Les relations entre le Soudan et le Soudan du Sud ont connu un développement remarquable ces dernières années, dont l'un des résultats les plus remarquables a été la signature de l'Accord de paix de Juba, qui a été réalisée sous la supervision et le parrainage de la République du Soudan du Sud. En retour, le Soudan a joué un rôle clé dans l'arrivée des parties en République du Soudan du Sud Un accord et la formation d'un gouvernement national, pour faire la lumière sur les relations entre les deux pays et les efforts déployés pour atteindre les intérêts des deux pays et leurs peuples.

L'agence soudanaise de presse (SUNA) a interviewé l'ambassadeur Kaw Nek Mefer, ambassadeur de la République du Soudan du Sud à Khartoum, qui a abordé de nombreuses questions, comme suit :

* Merci, Monsieur l'Ambassadeur, pour cette opportunité de parler de l'évolution du cours des relations entre les deux pays frères. La paix est une question centrale que tous les pays tiennent à atteindre pour la stabilité de l'Etat. Votre pays détient le dossier de la paix au Soudan. Quels sont les risques et les problèmes auxquels fait face l'accord de paix qui a été signé à Juba ?

La question de la paix est une question importante pour toute personne et tout pays. Par conséquent, il n'y a de développement qu'à la lumière de la paix et de la stabilité, et ce sont les deux éléments de base pour que d'autres activités puissent être réalisées.

Pour cela, les gouvernements et les organisations internationales et régionales cherchent à régler tous les conflits et conflits qui surgissent, que ce soit entre un pays et un autre, ou des guerres civiles à l'intérieur d'un pays. À titre d'exemple simple, si un incendie se déclare dans la maison à côté de vous, à moins que vous ne preniez l'initiative d'aider les autres à éteindre cet incendie, il se déplacera vers votre maison, et ainsi de suite.

Par conséquent, tous les pays voisins cherchent à gérer les conflits internes, ce qui conduit à la réalisation de la stabilité entre les pays et leurs voisins, ce que fait en fait la République du Soudan du Sud envers l'État du Soudan et vice versa pour assurer la sécurité et la stabilité dans le deux pays, puis la région et toute la région.

Les risques pour nous sont connus depuis la guerre qui a opposé les deux pays les années précédentes, et les résultats de ces conflits ont conduit à la division et au retard de développement, ou parfois à son absence et à sa perte de contrôle, ce qui, comme je l'ai dit , conduit à son transfert vers les pays voisins. Par conséquent, vous nous trouvez au Sud-Soudan plus désireux de parvenir à la paix et à la stabilité au Soudan, et cela est évident à travers l'Accord de paix de Juba et notre suivi de sa mise en œuvre.

* Dans quelle mesure les efforts sont-ils déployés concernant l'accord Sud-Sud, et quel est le rôle du Soudan à cet égard ?

Pour nous, au Sud-Soudan, nous nous efforçons sérieusement de parvenir à la paix et à la stabilité. Un gouvernement d'union nationale a été formé qui travaille à unifier les forces nationales, mais nous manquons également des aides nécessaires en raison de l'embargo imposé à notre pays concernant l'interdiction d'acheter des armes à l'étranger. D'autre part, nous constatons que le gouvernement soudanais joue un rôle important dans la réalisation de la paix et de la stabilité au Soudan du Sud grâce à son suivi de la mise en œuvre de l'Accord de paix au Soudan du Sud.

De nombreux facteurs ont affecté négativement et empêché la mise en œuvre de tous les éléments convenus dans l'accord de paix de Juba, dont certains sont des facteurs externes tels que la pandémie de Corona et les changements régionaux et internationaux qui se sont reflétés négativement dans la fourniture d'un soutien financier. . Il y a des difficultés à fournir les capacités nécessaires pour mettre en œuvre l'accord en plus de la situation dans laquelle traverse le Soudan, en particulier les sanctions économiques et sa classification comme l'un des pays parrainant le terrorisme et d'autres raisons.

* Le marché soudanais et les produits soudanais trouvent l'acceptation et le désir parmi les citoyens du Sud-Soudan, ainsi que les produits du sud qui trouvent l'acceptation et le désir parmi les citoyens du Soudan. Dans quelle mesure vous intéressez-vous au dossier des relations économiques et du commerce frontalier ?

- J'espérais que cette question serait adressée à la partie soudanaise, car des accords de coopération ont été signés dans de nombreux domaines entre les deux pays depuis 2012, et seuls des accords pétroliers ont été mis en œuvre à partir d'eux. L'accord qui établit la liberté de circulation, de travail, de propriété et de circulation entre les deux pays. Nous avons également un comité mixte de sécurité. Seuls deux points de passage ont été convenus, à savoir le transport fluvial et le point de passage du sud du Darfour vers le nord du Bahr al-Ghazal.

En général, les accords sont là, mais ils ne sont pas activés. En ce qui concerne les produits, nous constatons que le Soudan a des produits désirables sur le marché du sud, ainsi que le Soudan du Sud a des produits désirables sur le marché soudanais, et il y a des échanges commerciaux, mais ils ne sont pas réglementés et informels. Les produits alimentaires et les cultures agricoles sont transférés entre les deux pays et ne sont pas utilisés par l'État, nous espérons donc que l'accord de coopération sera mis en œuvre car cela profitera sans aucun doute à tout le monde.

Les produits et biens commerciaux qui sont officiellement échangés entre les deux pays profitent à l'État dans la collecte des impôts, et les prix de ces marchandises sont réduits pour être accessibles aux citoyens des deux pays à des prix raisonnables.

* Les accords entre les deux pays dans les domaines de l'énergie et du pétrole sont considérés comme importants à la lumière des défis actuels. Dans quelle mesure les relations entre les deux pays vont-elles soutenir cet important dossier ?

- Il a été précédemment convenu d'une coopération entre les deux pays dans le secteur pétrolier. L'accord comprenait l'échange d'informations techniques et des programmes proposés pour augmenter la production pétrolière dans le sud, en plus du renforcement des capacités et de l'échange d'expériences, en plus de se tenir sur les arrangements financiers transitoires.

L'accord est un véritable bond en avant pour accroître la coopération entre les deux pays dans l'industrie pétrolière. Il y a une volonté claire des dirigeants des deux pays de développer des relations et de soutenir de tels accords, et qu'il n'y a pas d'obstacles et que les choses se passent bien.

Certains observateurs pensent que le rapprochement entre les peuples des deux pays risque de redevenir, dans la situation actuelle, le concept d'unité... Quel est votre commentaire là-dessus ?

- Ma réponse à cette question exprime mon point de vue personnel et non celui du gouvernement de l'État du Sud-Soudan, et en vertu de ma présence à Khartoum, je suis tout ce qui se passe dans les affaires soudanaises, en particulier ce qui se passe à l'est et au nord, le Darfour et le Kordofan..

Y a-t-il un mélange et une fusion entre les composantes de ces régions. Si nous ne remarquons aucun mélange ou fusion entre les composantes du peuple soudanais, alors j'imagine que le processus d'unité entre l'État du Soudan et un autre État sera facile. Je ne le pense pas.

Que s'est-il passé dans le passé pour rendre l'unité attrayante si elle est mise en œuvre, et si les deux pays s'efforcent de mettre en œuvre les quatre libertés, peut-être qu'à l'avenir cette unité dont vous parlez se produira, mais c'est l'intérêt des citoyens et des peuples du deux pays qui parlent de ces tendances.

Pour les citoyens, il existe des désirs et des aspirations différents entre vivre au Soudan ou au Soudan du Sud n'est pas limité par les gouvernements, mais je pense que les gouvernements des deux pays n'iront pas vers cette question, du moins dans la période actuelle. La question de l'unité Il y a une tendance vers ce qu'on appelle le village global, et si le monde fonctionne bien sans ingérence extérieure ou ambitions qui affectent négativement les Africains, alors on s'attend à ce qu'à l'avenir il y aura une unité non pas entre le Soudan et Soudan du Sud, mais parmi les Africains en général.

* La question des déplacements et des réfugiés constituait une question importante car elle est affectée par les conditions et les interventions d'organisations étrangères qui peuvent entrer en conflit avec les relations historiques entre les deux pays... Comment voyez-vous cette question ?

- En ce qui concerne l'asile et le déplacement au Soudan du Sud, la situation est différente de celle du citoyen du sud au Soudan. Au Soudan du Sud, les réfugiés et les personnes déplacées ont été regroupés dans des camps spécifiques, et le gouvernement fournit des services d'assurance, tandis que les organisations internationales fournissent des services, de la nourriture, de l'eau potable, des soins et d'autres services de base, et une partie d'entre eux ont été fournis. Les aides sont accordées à eux pour la culture dans les régions où ils vivent.

Depuis mon arrivée à Khartoum en 2020, j'ai appris que les sudistes résidant au Soudan avaient obtenu l'asile. J'ai présenté mon point de vue au gouvernement soudanais, car il n'est pas possible de fournir tous les services et besoins à tous les sudistes qui ont cherché refuge au Soudan, ils sont donc rassemblés en coordination Avec les organisations internationales dans deux camps, les réfugiés de l'ouest du Le Nil est regroupé dans la région de Meeram, et ceux de l'est du Nil sont regroupés dans l'État du Nil Blanc. L'avantage de ces zones frontalières est qu'elles sont pluvieuses et peuvent être cultivées, ce qui permet d'offrir de meilleurs services, ainsi que la mise en place d'hôpitaux et d'écoles pour en bénéficier en plus des réfugiés, des habitants du territoire et ainsi profiter à tous, à condition que le gouvernement leur assure la sécurité et leur fournit des organisations.

La communauté internationale fournit toute l'aide humanitaire et les services tels que l'éducation, la santé et l'approvisionnement en eau potable, mais cela ne s'est pas produit. Le sudiste porte le nom d'un réfugié, mais ils sont répartis dans tous les États du Soudan, en particulier dans la capitale, Khartoum. Les autorités concernées ainsi que le pays d'accueil peuvent éviter de nombreux problèmes de sécurité qui surviennent et leur coûtent cher.

* Comment voyez-vous, Excellence, le rôle des organisations étrangères travaillant dans ce domaine ?

- Le pays d'accueil de ces réfugiés a pour mission de les rassembler et de les placer dans des lieux spécifiques selon les conditions économiques et sécuritaires qui leur conviennent. Après cela, une coordination est faite avec des organisations travaillant dans ce domaine, et parfois certains donateurs peuvent voir orienter le soutien qu'ils apportent vers des parties dans lesquelles des conflits sont apparus récemment, par exemple, plutôt que vers des zones où les conflits se reproduisent et peuvent conduire. ou l'incapacité à l'atteindre, car les donateurs cessent de soutenir les conflits à long terme.

* Dans les affaires régionales, comment se portent les relations entre vous et l'Ouganda, l'Ethiopie et le Kenya dans les domaines économique et politique, ainsi que dans la question des frontières ?

- Nos relations avec les pays voisins connaissent une stabilité et un développement remarquable pour le mieux, mais on sait que l'État est composé d'individus et que parfois les ambitions individuelles priment sur les intérêts publics, de sorte que certains individus ont tendance à ignorer les droits des autres afin d'atteindre des objectifs privés. intérêts.

Ce que je veux dire, c'est que nous, au Sud-Soudan, avons été grandement touchés par le manque de développement et que la guerre n'a jamais permis un développement pour cela au fil des âges et nous sommes au Sud-Soudan et à travers les conditions que l'État a traversées et les guerres que nous que vous ayez incubé, que ce soit sous le Soudan unifié ou sous la République du Soudan du Sud et après la paix, vous nous trouvez plus désireux d'établir de bonnes relations avec tous les pays voisins. Il y a peut-être des ambitions de la part de certains pays d'intervenir dans le pays à des fins économiques, et nous cherchons à les résoudre par des solutions politiques et un dialogue loin de la guerre.

Certains observateurs pensent que le rapprochement entre les peuples des deux pays risque de redevenir, dans la situation actuelle, le concept d'unité... Quel est votre commentaire là-dessus ?

- Ma réponse à cette question exprime mon point de vue personnel et non celui du gouvernement de l'État du Sud-Soudan, et en vertu de ma présence à Khartoum, je suis tout ce qui se passe dans les affaires soudanaises, en particulier ce qui se passe à l'est et au nord, le Darfour et le Kordofan.. Y a-t-il un mélange et une fusion entre les composantes de ces régions. Si nous ne remarquons aucun mélange ou fusion entre les composantes du peuple soudanais, alors j'imagine que le processus d'unité entre l'État du Soudan et un autre État sera facile.

Je ne le pense pas. Que s'est-il passé dans le passé pour rendre l'unité attrayante si elle est mise en œuvre, et si les deux pays s'efforcent de mettre en œuvre les quatre libertés, peut-être qu'à l'avenir cette unité dont vous parlez se produira, mais c'est l'intérêt des citoyens et des peuples du deux pays qui parlent de ces tendances. Pour les citoyens, il existe des désirs et des aspirations différentes entre vivre au Soudan ou au Soudan du Sud ne sont pas limitées par les gouvernements, mais je pense que les gouvernements des deux pays n'iront pas vers cette question, du moins dans la période actuelle.

La question de l'unité Il y a une tendance vers ce qu'on appelle le village global, et si le monde fonctionne bien sans ingérence extérieure ou ambitions qui affectent négativement les Africains, alors on s'attend à ce qu'à l'avenir il y aura une unité non pas entre le Soudan et Soudan du Sud, mais parmi les Africains en général.

* Comment voyez-vous, Excellence, le rôle des organisations étrangères travaillant dans ce domaine ?

- Le pays d'accueil de ces réfugiés a pour mission de les rassembler et de les placer dans des lieux spécifiques selon les conditions économiques et sécuritaires qui leur conviennent. Après cela, une coordination est faite avec des organisations travaillant dans ce domaine, et parfois certains donateurs peuvent voir orienter le soutien qu'ils apportent vers des parties dans lesquelles des conflits sont apparus récemment, par exemple, plutôt que vers des zones où les conflits se reproduisent et peuvent conduire, ou l'incapacité à l'atteindre, car les donateurs cessent de soutenir les conflits à long terme.

* Dans les affaires régionales, comment se portent les relations entre vous et l'Ouganda, l'Ethiopie et le Kenya dans les domaines économique et politique, ainsi que dans la question des frontières ?

- Nos relations avec les pays voisins connaissent une stabilité et un développement remarquable pour le mieux, mais on sait que l'État est composé d'individus et que parfois les ambitions individuelles priment sur les intérêts publics, de sorte que certains individus ont tendance à ignorer les droits des autres afin d'atteindre des objectifs privés intérêts.

Ce que je veux dire, c'est que nous, au Sud-Soudan, avons été grandement touchés par le manque de développement et la guerre n'a jamais permis ce développement au fil des siècles et nous sommes au Sud-Soudan et à travers les conditions que l'État a traversées et les guerres que nous que vous ayez incubé, que ce soit sous le Soudan unifié ou sous l'État du Soudan du Sud et après la paix, vous nous trouvez plus désireux d'établir de bonnes relations avec tous les pays voisins. Il y a peut-être des ambitions de la part de certains pays d'intervenir dans le pays à des fins économiques, et nous cherchons à les résoudre par des solutions politiques et un dialogue loin de la guerre.

* Globalement, il existe de nombreuses variables qui jettent une ombre sur la scène internationale et régionale, y compris la guerre russo-ukrainienne, notamment en ce qui concerne la question de l'alimentation et de l'énergie. Existe-t-il une coordination entre les deux pays pour sortir de l'attendu crises dues à ces variables ?

- Il y a un problème, et ce qui est étrange, c'est que le Soudan du Sud et le Soudan ne souffre d'aucune pénurie alimentaire. Au contraire, nous sommes censés fournir au monde des produits alimentaires en raison des ingrédients que nous possédons, qui sont de vastes terres agricoles, un sol fertile, une eau abondante et d'autres ingrédients qui font également de nous le panier alimentaire du monde.

On nous l'a dit avant. Mais je vois que le principal problème est que nous avons été préoccupés par la politique et que nous avons quitté la production. Même la politique qui nous préoccupait est parfois considérée comme une politique négative, pas une politique positive qui fait le choix ne soit d'obtenir ce que l'on veut, soit de la destruction et de la guerre.