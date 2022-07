Ile Maurice: Accident à Montée S - Georges Arlanda trouve la mort en se rendant au travail

Il a été tué hier matin dans un horrible accident de la route, à Montée S, Petite-Rivière. La moto que conduisait le technicien, âgé de 61 ans, a été percutée par un camion, qui lui a roulé dessus. L'autopsie a attribué son décès à de multiples blessures.

Georges avait pris de l'emploi à La Sentinelle il y a neuf ans. Son départ soudain laisse un grand vide, affirment ses proches et collègues, toujours sous le choc. "C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Georges. Tous ceux qui l'ont côtoyé et qui le croisaient savent qu'il était un employé modèle qui a beaucoup contribué à nos certifications. Il se démenait toujours pour maintenir notre niveau de qualité. C'était un travailleur acharné qui était tout le temps disponible", fait valoir Areff Salauroo, directeur des ressources humaines de La Sentinelle.

Danielle Hungley, la soeur de Georges, explique que son frère était tout le temps aux petits soins pour ses proches. Il vivait seul dans sa maison à Albion et était le troisième d'une fratrie de six enfants. "Georges était quelqu'un de très serviable, un super bon vivant, plein d'entrain. Il profitait de la vie et aimait danser. Il ne savait pas dire non et était toujours prêt à aider les autres. Il ne méritait pas une fin aussi atroce. Il était quelqu'un de très pieux. Il aimait son travail... "

L'accident s'est produit vers 8 heures, hier. Georges avait quitté sa maison à Albion et se rendait à Riche-Terre en passant par Montée S. Entre-temps, son neveu, qui passait par là, a aperçu un attroupement, avant de voir la moto de son oncle... C'est en route pour l'hôpital, à bord d'une ambulance du SAMU, que notre collègue a rendu l'âme.

"C'est inimaginable ce qui s'est passé. Mon frère était tout le temps prudent sur la route et cela fait des années qu'il conduit une moto. Il ne roulait jamais vite. Il quittait la maison tôt pour être à l'aise dans la circulation", pleure sa soeur. "Li ti bien kontan rann servis, li ti kontan blagé", se souvient, quant à lui, Soondiren Camatchee, ancien employé de La Sentinelle.

Après l'accident, le chauffeur du camion a abandonné le poids lourd et a pris la fuite. Le conducteur, un habitant de Vacoas âgé de 30 ans, a par la suite été arrêté et a comparu en cour de Port-Louis sous une charge provisoire d'homicide involontaire. Il a été relâché après avoir fourni une caution de Rs 10 000 et signé une reconnaissance de dettes.

Les funérailles de Georges Arlanda auront lieu ce matin. Le convoi mortuaire quittera la chapelle ardente de Moura Funeral, à Petite-Rivière, à 14 heures, pour se rendre en l'église du Bienheureux Père Laval, à Cité Borstal, avant de se diriger vers le cimetière de l'Ouest pour l'inhumation.

Toute l'équipe de Caractère Ltée, de l'express et de La Sentinelle, présente ses plus vives sympathies à la famille endeuillée.