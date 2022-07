Congo-Kinshasa: Digitalisation des régies financières - Marhyno Lord Gandou attendu sur la poursuite des réformes

Nommé en Conseil des ministres, le 13 juillet, le nouveau directeur général de l'Agence congolaise des systèmes d'information (ACSI) du ministère des Finances, Marhyno Lord Gandou, devra s'atteler à poursuivre l'interconnexion des impôts, douanes et Trésor public. L'un de ses principaux défis consiste à consolider les outils de collecte et de sécurisation des recettes de l'État.

Le promu aura la lourde tâche de mettre en œuvre des schémas appropriés de systèmes d'information correspondant aux besoins de l'Etat en matière de digitalisation des régies financières. Il va devoir: gérer les informations confidentielles ; assurer la maintenance des infrastructures et réseaux de l'État ; conseiller le gouvernement dans la mise en œuvre du processus d'informatisation de ses structures ; renforcer les capacités des agents de l'État dans les domaines de traitement de l'information et des réseaux...

Le premier chantier est celui de renforcer le Système de suivi des paiements des créances de l'État (Syspace) censé permettre aux sociétés minières, pétrolières et forestières d'enregistrer leurs déclarations périodiques en ligne. Mais la plateforme web encore en phase de développement nécessite l'expertise de l'ACSI. La finalité est de doter l'État d'un système capable d'automatiser certaines tâches de l'administration, afin d'assurer une meilleure sécurisation des recettes et un bon suivi des paiements.

L'équipe de Marhyno Lord Gandou est également attendue sur le suivi et la mise en œuvre du Système intégré de gestion des finances publiques (Sigfip), qui implique la gestion budgétaire en recettes et dépenses. Conçu selon les normes de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le Sigfip représente un nouveau cadre conceptuel de gestion budgétaire. Des sessions de formations devront être organisées, en vue de vulgariser l'usage auprès des agents publics concernés.

Il y a aussi le laborieux projet d'E-tax qui permet de simplifier les procédures des déclarations entre les différentes structures de la direction générale des impôts et des domaines. La plateforme de gestion couvre le processus de l'impôt depuis l'assiette, la liquidation et la mise en recouvrement. Elle aide l'administration fiscale à gagner en fiabilité, sûreté et rapidité.

Avec l'ouverture récente des Hôtels des impôts à travers le territoire national, les services de l'ACSI seront sollicités pour la maintenance des équipements informatiques et la formation des agents. " La construction des Hôtels d'impôts permet d'installer ce que j'appelle " la triplette vertueuse " au même endroit : les services des impôts, chargés de l'assiette, la liquidation et la mise en recouvrement ; la Banque postale du Congo, chargée de l'encaissement, avant reversement intégral des ressources collectées au Trésor : le Trésor public, qui délivre les quittances et qui est le destinataire ultime de ces ressources ", a précisé Rigobert Roger Andely.

Pour le gouvernement, la réforme des régies financières devrait se poursuivre dans un contexte de rareté de ressources publiques et la nécessité de mobiliser des fonds propres pour le financement du Plan national de développement 2022-2026.