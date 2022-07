Afrique: Aires protégées d'Afrique - Des débats autour de la conservation de la nature à Kigali

La capitale rwandaise, Kigali, abrite depuis le 18 juillet le premier Congrès des aires protégées d'Afrique (APAC). L'objectif étant de discuter du rôle des aires protégées dans la conservation de la nature ainsi que la sauvegarde de la faune du continent.

Selon les organisateurs, l'APAC a pour but de positionner les aires protégées et conservées d'Afrique dans les objectifs plus larges de développement économique ; d'accroître la compréhension du rôle fondamental que jouent les parcs dans la conservation de la biodiversité et la fourniture des services écosystémiques ; de lutter contre le changement climatique et promouvoir le développement durable, etc.

Pendant six jours, trois principaux thèmes alimentent les échanges à savoir : " Aires protégées et conservation " ; " Populations ", " Biodiversité ". En effet, la rencontre permettra de plaider résolument en faveur du leadership et de l'engagement de l'Afrique pour la mise en œuvre d'une vision du développement qui donne la priorité à la nature et aux aspirations sociétales en vue de résultats durables et résilients ; s'accorder sur des initiatives pratiques de promotion de la valeur et du rôle des aires protégées et conservées afin de renforcer la résilience et de soutenir le développement durable, le bien-être humain ; lancer des réseaux, des partenariats et des mécanismes de coopération panafricains efficaces pour soutenir la gestion efficace des aires protégées et conservées et assurer leur durabilité à long terme.

" Les aires protégées contribuent au maintien de la diversité biologique et des processus écologiques importants à la vie. Elles garantissent la disponibilité des ressources vitales et atténuent les répercussions des phénomènes naturels tels que les inondations et la sécheresse. D'où, la nécessité de les préserver au mieux car les écosystèmes protégés sont essentiels à la population. Ces dernières ne cessent de s'accroître ", a indiqué Antoine Tabu Senga, coordonnateur pays en République démocratique du Congo de African Wildelife Foundation (AWF), co-organisateur de l'évènement.

Notons que le Congrès des aires protégées d'Afrique qui prendra fin ce 23 juillet est initié par la Commission mondiale des aires protégées et organisé en collaboration avec les organisations gouvernementales et celles de la conservation. Il réunit des dirigeants du continent, des représentants des institutions gouvernementales, du secteur privé, les agents et patriciens des aires protégées, de la société civile, les peuples autochtones et les communautés locales.