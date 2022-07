Congo-Brazzaville: Loi de finances rectificative - Les nouvelles dépenses chiffrées à plus de 200 milliards FCFA

La loi de finances rectificative 2022, présentée par le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Rigobert Roger Andely, au Parlement le 19 juillet, est marquée par un niveau élevé des subventions alimentaires et énergétiques. Dans le budget rectificatif qui se trouve actuellement sur la table du Sénat et de l'Assemblée nationale, le gouvernement entend prendre en compte le plan de résilience qu'il a adopté récemment pour faire face à la crise alimentaire et énergétique. Structuré en six axes, le plan de résilience est estimé à 23, 6 milliards FCFA. Le montant alloué à la promotion d'une politique de substitution des importations par une offre locale est de 5,9 milliards FCFA.

A travers ce plan, le gouvernement s'est également engagé à soutenir la chaîne de production en finançant les pistes rurales et les routes à hauteur de 3,6 milliards FCFA. Le troisième axe de ce plan concerne la stabilisation des produits alimentaires et agricoles essentiels comme le pain, le sel, la tomate, le lait, la boisson, la volaille...

S'agissant du pain, il sera alloué une subvention de 8 milliards FCFA, dont 2 milliards au titre du 1er semestre et 6 milliards pour le deuxième semestre, afin de stabiliser le prix. Selon le ministre Rigobert Roger Andely, les autres produits alimentaires sont déjà subventionnés par l'Etat à 100%. " Ils coûtent à l'Etat chaque année 120 milliards FCFA au titre des exonérations fiscales.

Pour l'importation de ces produits alimentaires, l'Etat ne perçoit rien en termes d'impôts et de douanes. C'est une politique visant à maintenir ou à stabiliser le coût de la vie du Congolais moyen très bas ", a-t-il expliqué.

Faire observer les prix homologués des produits alimentaires

Les axes 4 et 5 du plan de résilience portent respectivement sur l'appui aux producteurs locaux pour un montant de 2 milliards FCFA et la mise en œuvre des mesures administratives pour une prévision de 815 millions FCFA. " Après un effort si important au niveau de la subvention des produits alimentaires, il ne faut pas que les commerçants puissent tirer des super profits sous prétexte que les prix ont augmenté au niveau international.

Les ministères chargés du Commerce et de l'Industrie, ainsi que les forces de sécurité auront quelques moyens pour faire observer les prix homologués des produits alimentaires. 815 millions pour les véhicules, le déplacement et la surveillance afin que la politique de subvention bénéficie aux consommateurs finalement ", a interpellé le ministre Andely, précisant que le sixième axe, d'une valeur de 3 milliards, est relatif à la protection des couches sociales fragiles.

173,6 milliards FCFA de subvention énergétique

Afin de maintenir les prix actuels du carburant à la pompe, (475 gasoil ; 595 l'essence, 320 FCFA le pétrole, l'Etat a prévu une subvention de 123,2 milliards FCFA pendant les six prochains mois. Ceci, malgré le quasi-doublement du coût du baril, a dit Rigobert Roger Andely. Pour le gaz domestique, le montant alloué est 9,1 milliards FCFA de subvention de telle sorte que les prix de la bouteille restent les mêmes (6 400 FCFA 12kg ; 10 300 20kg...

Dans le souci de préserver le panier de la ménagère, l'exécutif a subventionné l'électricité à hauteur de 41 milliards FCFA. En effet, l'électricité est produite au Congo à 70% par la Centrale électrique du Congo qui consomme, a-t-il précisé, du gaz et de l'énergie.

Les autres crédits additionnels

Financement du surcoût de l'organisation des élections législatives et locales de 2022 en termes d'équipements, de matériel près de 14 milliards FCFA ; contrepartie dans le cadre du programme Désarmement, démobilisation et réintégration mené par le Haut-Commissariat à la réinsertion des ex-combattants (500 millions). Investissements des projets urgents : 7 milliards FCFA.

Ainsi, pour financer intégralement les dépenses de la crise alimentaire, énergétiques et les quelques crédits supplémentaires sollicités pour l'organisation des élections et les investissements chiffrés à 218, 1 milliards, le gouvernement compte sur trois niches. Il s'agit notamment de 196, 9 milliards de recettes pétrolières ; 13,2 milliards recettes non pétrolières et 8 milliards de redéploiement des crédits additionnels (fonds national de solidarité pour les entreprises; fonds covid-19).