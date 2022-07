Afrique: Développement du secteur de l'électricité en Afrique - Les recommandations du 20ème congrès de l'Asea

Le 20ème congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique (Asea), qui a été ouvert le dimanche 17 juillet à Dakar, a été clôturé hier, mardi 19 juillet. A l'Issu de cette rencontre, des recommandations ont été faites par les congressistes pour davantage disposer de sociétés d'électricité plus performantes en Afrique.

Tenu à Dakar du 17 au 21 juillet 2022, le 20ème congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique (Asea) a proposé une dizaine de recommandations afin de rendre l'électricité plus accessible et à moindre coût. Selon Yao Tao de la société d'électricité de la Côte d'Ivoire, le congrès recommande de sensibiliser les décideurs et les gouvernants africains pour l'accélérations et le développement des marchés d'électricités au niveau africain, par la construction des corridors d'interconnexion et la réalisation progressive du marché unique d'électricité en Afrique avec un réseau électrique africain intérieur qui permettrait de réduire considérablement le coût de l'électricité sur le continent et accroitre la durabilité de la sécurité énergétique.

La deuxième recommandation est de sensibiliser les décideurs sur la nécessité de mettre en place des politiques énergétiques africaines intégrant les questions sur les énergies renouvelables, le nucléaire, l'éolien et le Offshore. En troisième proposition, le congrès demande de développer des programmes d'investissement par la recherche de financements en favorisant le monde rural. Pour ce faire, M. Yao suggère de présenter une offre solide qui va prendre en compte certaines performances du secteur.

La quatrième recommandation, c'est de faire de la cyber sécurité une priorité dans les investissements des sociétés africaines d'électricité, afin d'assurer la sécurité de l'information d'une infrastructure électrique qui garantit la fourniture d'électricité. Cinquièmement, il est question de créer au niveau de la cyber sécurité une plateforme de partage d'informations et d'expériences.

Sixièmement, il est recommandé de sensibiliser les managers des sociétés d'électricité à la prise en compte des ruptures de compétences dues au faible niveau de rémunération des techniciens. Septièmement, il pense que la Direction générale de l'Asea, Côte d'Ivoire énergie, ainsi que le ministère en charge de l'énergie de la République de Côte d'Ivoire devront œuvrer pour l'aboutissement du projet de réouverture de l'Ecole supérieure interafricaine de l'électricité.

La huitième recommandation appelle à s'approprier des programmes de renforcement des compétences du réseau africain des centres d'exploitation. La neuvième recommandation incite à s'impliquer davantage dans les échanges au niveau international sur la conception et le développement de l'impact au développement des actions aux infrastructures du secteur de l'électricité. Dixième recommandation, faire davantage la promotion du genre dans les emplois et les fonctions aux postes de travail au sein des sociétés d'électricité africaines.