Togo: La Commune de Golfe 1 incitée par la PCJV " à implémenter des indicateurs de cohésion sociale et de droits de l'homme "

Connue pour avoir accompagné le processus de décentralisation, et avant, pour ses actes aux côtés de la CVJR jusqu'au HCRRUN aujourd'hui, la PCJV (Plateforme Citoyen Justice et Vérité) ne s'arrête pas. Elle revient au-devant des projecteurs avec un nouveau projet qui est celle de mettre à disposition des communes du Grand Lomé, l'outil indispensable pour l'implémentation des indicateurs de cohésion sociale et des droits de l'Homme dans leur approche.

Dans la dynamique, à la suite de la Commune de Golfe 6, c'est celle de Golfe 1 qui au cours de la cérémonie d'ouverture de la 2ème session ordinaire de son Conseil communal, a reçu ce Mercredi 20 Juillet 2022, le tableau concocté à son endroit. " Nous pensons qu'il est important que la Société civile apporte aussi sa contribution à la réussite du processus de décentralisation. Et en cela nous travaillons depuis deux ans avec les Mairies du Grand Lomé.

Et dans l'une des activités, il a été souhaité de mettre en place des indicateurs qui doivent prendre en compte un certain nombre de préoccupations des populations. Par exemple l'approche basée sur le genre, comment les Mairies implémentent la notion de genre dans leur processus de développement à la base, l'intégration des droits de l'homme dans leur politique de développement, et la cohésion sociale... il est plus évident que aucun développement ne serait possible sans la paix, s'il n'y a p la cohésion entre les citoyens.

La prise en compte de ces indicateurs est vraiment importante pour les organisations de société civile que nous sommes ", c'est en ces termes que le Chargé de Suivi à la PCJV, Togbé Komlanvi Mawulawoè, a introduit leur démarche devant la presse ce jour.

Pour en arriver à ce document, à en croire ce dernier, qui avait remis devant tous les Conseillers présent à l'ouverture de la session, le tableau au Maire Joseph Gomado, ils sont passés par un atelier de formation puis d'adoption des indicateurs qui sont par la suite consignés dans cet outil qui est mis à disposition des 13 communes du Grand Lomé.

Il dit espérer voir ce document servir d'outils de travail aux équipes dirigeantes de ces communes. Dans leur démarche, il est projeté une évaluation mais également de primer les idées de projet de développement des communes dans un contexte de cohésion sociale et de paix, et aussi, une soirée Gala pour partager les bonnes pratiques.