Madagascar: Le ton rassembleur du FFKM

La situation socioéconomique actuelle est grave. C'est dans ce contexte que le FFKM lance un appel au calme et à la responsabilité de tous. On sent que la tension est en train de monter de tous les côtés et le Conseil œcuménique des églises joue pleinement son rôle en adoptant un ton rassembleur pour que tous ceux qui ont conscience du danger œuvrent à la résolution des nombreux problèmes qui se posent. Cet appel à une prise de conscience commune est nécessaire car c'est l'unité dans l'adversité qui permettra de sortir de la mauvaise passe actuelle.

Le ton rassembleur du FFKM

Les conjoncturistes n'ont jamais été aussi pessimistes lorsqu'ils observent ce qui se passe actuellement. Toutes les conditions sont réunies pour l'explosion d'une crise sociale. C'est vers les dirigeants que les yeux des citoyens se tournent, mais ils s'aperçoivent que ces derniers ne peuvent pas maîtriser totalement la situation. De nombreux paramètres échappent à leur contrôle. Les voix s'élèvent de tous les côtés pour les fustiger. Les hommes politiques de l'opposition commencent à se réveiller et s'enhardissent de plus en plus.

Le RMDM organise un grand rassemblement samedi prochain au Magro Behoririka. Le FFKM est conscient du danger qui guette le pays et il joue pleinement le rôle qui est le sien. C'est celui de fédérateur. Il appelle toutes les forces du pays à se rassembler pour faire face à tous les problèmes se posant actuellement. Il demande à l'État de trouver des solutions efficaces et à ne pas dépenser inutilement de l'argent dans des manifestations qui n'apportent rien au pays. Il l'exhorte à "promouvoir les produits locaux et l'exploitation des richesses minières du pays", mais il invite aussi tout un chacun à se remettre en question et agir dans les secteurs qui lui incombent. Ce ton rassembleur se retrouve enfin dans cet appel à cesser les provocations et les bravades qui ne font qu'envenimer la situation.