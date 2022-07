Cote d'Ivoire: Borussia Dortmund - Comment le club va gérer l'absence de Sébastien Haller ?

Alors qu'il vient de recruter Sébastien Haller, le Borussia Dortmund ne pourra malheureusement pas compter sur son international ivoirien pour le début de saison et cherche des solutions pour le remplacer. La mauvaise nouvelle est tombée ce mardi. Recrue phare des Jaune et Noir, Haller souffre d'une tumeur testiculaire et devrait s'absenter pour une durée indéterminée. Le club va donc devoir trouver une solution en attaque pour combler le vide que laisser l'attaquant ivoirien.

A en croire Kicker, une solution en interne sera privilégiée dans la mesure où Dortmund, qui a déboursé 30 millions d'euros pour s'offrir Haller, n'a pas les moyens pour s'offrir un autre attaquant. Le média allemand indique que Dortmund va devoir compter plus que jamais sur sa pépite d'origine camerounaise, Youssoufa Moukoko.

Mais d'après Georg Kreul, journaliste allemand de Fussball Transfers, Karim Adeyemi, également recruté cet été, fera aussi l'affaire, même s'il n'a pas le même profil que Sébastien Haller.

" Dortmund a plusieurs options en attaque. Karim Adeyemi est la recrue la plus importante cet été. Mais lui, comme Youssoufa Moukoko et Donyell Malen n'ont pas le même profil que Sébastien Haller, qui est un attaquant de grande taille et physique. Après le départ de Haller, le club a fait venir au camp d'entraînement l'attaquant du BVB 2, Bradley Fink. Il mesure 1m93, mais je ne pense pas qu'il jouera beaucoup en Bundesliga, voire même pas du tout. Fink vient d'être promu des U19 à la réserve, qui joue en troisième division. Je pense que remplacer Haller serait trop compliqué pour lui. Je pense qu'en ce moment ils doivent s'adapter un peu à la situation, qui n'est pas facile, et jouer avec des attaquants rapides et plus petits en taille ", a indiqué le confrère dans des propos relayés par Foot Mercato.