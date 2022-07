Tunisie: ESS / Dix jours avant l'AGEE - Des nerfs d'acier...

Les dirigeants, qui prendront les rênes du club, après l'échec cuisant de l'ancien bureau directeur, devront agir avec beaucoup de pragmatisme pour "sortir la tête de l'eau", vu la montagne de difficultés qui se dresse devant eux...

A 10 jours exactement de l'Assemblée générale élective exceptionnelle à Sousse, le flot des nouvelles, qui annoncent notamment le grand retour de l'ancien directeur sportif Zied Jaziri au bercail, battent leur plein. Mais en attendant, rien d'officiel ne filtre, puisque seule l'Agee du 30 juillet décidera de l'avenir du club phare du Sahel. On annonce, notamment, le retour de Dr Hamed Kammoun, mais pas à la présidence du club.

On apprend même que l'ancien président du club, Ridha Charfeddine, serait prêt à mettre la main à la poche pour soutenir financièrement le club dans cette phase sensible qu'il traverse. Des informations à prendre avec des pincettes. La situation administrative et financière de l'ESS est délicate, et la gestion des dossiers, surtout des joueurs qui désirent quitter le club, s'annonce épineuse et nécessite beaucoup de pragmatisme et de sang-froid pour sauver l'intérêt de la maison Etoile. Surtout avec les incartades de Laouafi, Ben Ayada et consorts.

Laouafi file à Belouizdad

Youcef Amine Laouafi, latéral algérien qui a signé à l'ESS pour trois ans l'an dernier, ne compte pas honorer les deux ans de contrat qui lui restent. Faute de ne pas avoir perçu ses salaires durant trois mois consécutifs, il décide de rompre unilatéralement son contrat et dépose un recours à la Fifa pour réclamer ses émoluments. D'ailleurs, sur le site allemand transfermarkt, on l'annonce comme " nouvelle arrivée " chez le double champion d'Algérie, le CRB. Alors que son compatriote Boutmane a choisi la voie de la sagesse, Laouafi a opté pour un bras de fer qui ne fait que commencer... Ben Ayada et les autres joueurs algériens partants réclament 1 million de dinars d'arriérés de paiement. Un dossier brûlant qu'aura à gérer le nouveau bureau directeur.

Dans un communiqué publié, lundi dernier, le secrétaire général du club, Rafik Barka, a rappelé les conditions d'adhésion au club pour la saison 2022-2023 avant la tenue des élections. Les supporters désireux doivent se présenter aux guichets du club, munis d'une photo d'identité, d'une copie de leur carte d'identité nationale et remplir un bulletin d'adhésion moyennant une contribution financière de 20 dinars, avant le 28 juillet 2022.

Les fans et les supporters du club fondent un grand espoir quant à l'issue favorable et la réussite de l'AG, si bien qu'il ne faudra pas les décevoir, une nouvelle fois, et répondre à leurs attentes. Il y va de l'avenir de l'Etoile Sportive du Sahel qui doit retrouver très vite les compétitions interclubs régionales et intercontinentales.