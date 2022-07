Congo-Kinshasa: 6e édition du festival cinéma au féminin 2022/Kinshasa - L'industrialisation du cinéma congolais au féminin mise en relief

Au cours d'une conférence de presse tenue le mercredi dernier, la Coordonnatrice du Festival " Cinéma au Féminin ", Mme Clarisse Muvuba, a communiqué sur les dates de la tenue de la 6èmeédition dudit festival qui, en effet, mettra en relief le cinéma congolais au féminin. C'est la salle du cinéma de l'Institut Français de Kinshasa (Halle de la Gombe) qui a servi de cadre à cette activité, laquelle passe en prélude du lancement officiel des activités de cette énième édition dont le début est prévu du 3 au 10 septembre prochain. Pour ce prochain festival, l'on a retenu le thème : "L'industrialisation du cinéma congolais : des préalables".

A en croire la Coordonnatrice du festival " cinéma au féminin ", Mme Clarisse Muvuba, le thème de cette édition axée sur l'économie du cinéma est une œuvre qui est venue sous l'inspiration de la nouvelle étude de l'UNESCO dénommée : "l'industrie du FILM en AFRIQUE : Tendances, défis, et opportunités de croissance ", en vue de valoriser le monde cinématographique en Afrique toute entière. "Le CINEF est très honoré d'avoir comme Marraine Spéciale la Distinguée première Dame de la République, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi ", a-t-elle dévoilé, peu avant d'exprimer toute sa reconnaissance pour la marque de sollicitude dont elle a bénéficié de la part de la très chère épouse du Chef de l'Etat.

Pour Mme Clarisse, l'industrie cinématographique et l'audiovisuelle en Afrique pourrait créer 20 millions d'emplois et générer 20 milliards de dollars USD de revenus par an.

"Pourquoi ces milliards doivent échapper aux congolais ? Que faut-il faire pour générer de vraies recettes dans le cinéma ?". Autour de ces questions, la Coordonnatrice a signalé qu'un panel sera organisé lors du festival du "CINEF" en vue de trouver la clé d'un nouveau départ pour le cinéma congolais pour mieux pérenniser cette culture comme les font le Nigeria, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Belgique et la France.

Elle a ajouté que lors de ce panel, les panelistes issus de ces pays parleront de l'organisation et du fonctionnement de leurs industries du cinéma respectives et pourront pour inspirer les novices. "Ce panel sur l'industrialisation du cinéma congolais va durer deux jours, soit du 5 au 6 septembre, sous le patronage du Ministre de l'Etat, Ministre de l'Entreprenariat et PME, son Excellence Monsieur Eustache Muhanzi que nous remercions sincèrement de son accompagnement", a-t-elle conclu.